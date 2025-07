Guadalajara fue ocupada por los stormtroopers y los siths

No sonaron las alarmas ni el ejército desplegó sus efectivos. La recién galvanizada Minerva no nos protegió tampoco. La ciudad de las rosas quedó totalmente inerme y a merced del lado oscuro. Con desbordado malinchismo intergaláctico una multitud de tapatíos, emulando a la que aclamó la llegada de Maximiliano, salió a ovacionar a Darth Sidious y a su aprendiz, Darth Vader.

Ninguno de los citados al cruce de 16 de Septiembre y Juárez vio descender, a eso de las seis y media de la tarde, al Star Destroyer que trasportaba a la temible Legión 501; cuyos veteranos, a las órdenes de Anakin, tomaron por asalto el Templo Jedi, y acabaron con los caballeros al servicio de la República. Fuera de la ficción, la Legión 501 que organizó en Guadalajara el evento conmemorativo del 40 aniversario de Star War, es un grupo internacional creado por un fan de la saga intergaláctica que, además de disfrazarse (estrictamente de imperiales), realizan obras de caridad y altruismo.

Siguiendo con el desfile, éste estuvo encabezado por una primera falange de lustrosos pilotos imperiales que escoltaban a un Palpatine, cuyas retorcidas y vetustas manos se encorvaban como garras listas para lanzar sus terribles rayos de Sith. La Guardia royal lanza al hombre y le seguía el paso a su Emperador; junto con un elenco de caballeros oscuros encabezados por Dark Maul, Keno Ren, Vader… y demás personajes mitológicos del linaje oscuro de la fuerza.

Muchas nativas digitales no pudieron disimular su emoción (no era difícil imaginarlas vestidas de Padmé en su fiesta de 15 años), con desenfado, como si estuvieran en un concierto de Ariana Grande, pero sin yihadistas, marcaron territorio, sonoramente, gritando y aplaudiéndole a las filas de stormtroopers y de biker scout que, contagiados con la algarabía de la muchedumbre, no se hacían del rogar cuando algún fan, rompiendo la valla, les pedía una selfie.

Por cierto, la valla de frikis y curiosos comenzaba en Plaza Universidad y se extendía, como las arenas de Tatooine, hasta el mítico parque (el Revolución) que atestiguó la extinción de los emos, cuya sangre tribu urbana, cuentan los chamanes de la post verdad, tiñó de rojo sus baldosas. Como lo marcan las normas de etiqueta para estos eventos, convenciones y desfiles (libres de chairos y de fanaticada futbolera) el común de los súbditos del Imperial portó con propiedad, es decir, sin sumir la panza, sus respectivas playeras alusivas a las películas de George Lukas; no faltaron los papás que vistieron a sus hijos de Princesa Leia y de Luke Skywalker, arriesgo de trauma emocional futuro.

A lo largo del desfile los tapatíos doctores de la religión Jedi destilaron cultismo y erudición reconociendo personajes y dando enciclopédicos datos sobre las películas, las series, los comics y los videos-juegos inspirados en las Guerras de las Galaxias. Blasfemo resultaba comentar sobre la final Chivas-Tigres. Hasta una boda hubo. Sí, pero no bajo el rito Jedi. A las afueras del templo de Carmen, una desairada novia, contemplaba las espaldas de sus parientes y amigos, quienes se olvidaron de la ceremonia, el arroz y de la toma de fotografías por ver a los siths y a los stormtroopers marchar.

A eso de las ocho de la noche llegó la Legión 501 al Parque Rojo, acalorados y cansados; las tropas imperiales empezaron a descubrir sus cabezas. Para sorpresa de muchos, los portadores de los pesados cascos resultaron ser, en su mayoría, hombres y alguna que otra dama que promediaban entre los 30 o 40 años, y los había incluso más veteranos: un señor vestido de moff (o general imperial) lució durante todo el desfile sus encanecidas barbas, mientras comandaba el avance de una de las falanges imperiales. Los rebeldes y Diego Luna jamás aparecieron. Por una tarde, Guadalajara se unió, no la rebelión, sino al lado oscuro de la fuerza.

