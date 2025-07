Más de 100 piezas del universo pop de Andy Warhol llegan al Museo Jumex

La fascinación de Andy Warhol (1928-1987) por las celebridades, los desastres así como los productos de consumo son mostrados en Estrella oscura, exposición conformada por más de 100 piezas del artista.

Douglas Fogle, curador de la muestra, que tardó en realizarse tres años, explica que son obras de los primeros 10 años del artista que comenzó su carrera como ilustrador comercial: “Los trabajos hablan de la fascinación que tenía Warhol con los medios, las celebridades, la fama, Hollywood, los comics. De alguna forma, la exhibición es la historia de Estados Unidos en los años 60, todo fue tomado de los medios, tomaba las imágenes y las repensaba. Warhol nos da una imagen precursora del mundo en el que vivimos ahora”.

El curador indica que el título de la muestra se debe a que en inglés “la palabra desastre significa que las estrellas no están alineadas a tu favor”, por lo que en el trabajo del artista hay una relación con accidentes automovilísticos y la biografía de Marylin Monroe, Marlon Brando, Elizabeth Taylor o Elvis Presley, por mencionar algunos. “Las estrellas y los desastres están completamente alineados en su trabajo, por eso Estrella oscura”.

CONTENIDO. La exposición que se realizó gracias a la colaboración de 18 museos se extiende a lo largo de todo el recinto y de acuerdo a la curaduría se pretende que el recorrido comience en el último piso y el espectador descienda por las tres salas en las que se encuentran las piezas.

En un inicio, se ve la relación que Warhol mantenía con diferentes productos, por lo que retomó imágenes de la publicidad como son las Sopas Cambell’s.

Otra de las facetas del artista es su gusto por el cuerpo humano, característica representada en Where is your rupture, en la que se aprecia el torso con flechas que señalan hacia el interior.

“Warhol creó una ruptura en los medios, en el arte y en el uso de las imágenes, y hace referencia a su obsesión hacia la imagen del cuerpo. En el caso de Latas de sopa Campbell están entre la serigrafía y la pintura”.

La admiración del artista hacia figuras de Hollywood se percibe en la realización de trabajos relacionados con Elizabeth Taylor, Marylin Monroe y Elvis Presley, entre otros.

“Todos fueron hechos en serigrafía, con múltiples repeticiones, como un uso serial de la misma imagen, otra innovación que él hizo. El uso en serie de la misma imagen, también hace referencia a la forma de las celebridades en que fueron creadas. Jackie Kennedy, Monroe y Taylor fueron sus heroínas”.

Como parte de la muestra se encuentra Statue of Liberty, Disaster Number 5 —pieza que hace referencia a la silla eléctrica—, y Gangste funeal, pieza que será mostrada por última vez afuera del Andy Warhol Museum, y que es la fotografía que tomó de un periódico sobre el funeral de un delincuente. También se muestra Mao, considerada como la creación de mayor tamaño de Andy Warhol.

En el caso de Jackie Kennedy se observan 16 rostros de la misma mujer, en donde se reflejan sus sentimientos, como la felicidad, el asombro y la tristeza, este último, consecuencia del asesinato de su esposo John F. Kennedy.

Casi al final se puede apreciar la incursión de Andy Warhol en el video experimental, proyectado en los cuatro muros de la sala. Mientras que en el sótano del recinto se realizó la instalación The Factory, que hace alusión al estudio en el que trabajó el artista y único espacio en el que se permite tomar fotografías.

ESPECIFICACIONES. Cada una de las salas se encuentra rodeada por ocho policías, más los vigilantes del museo, quienes en conjunto se encargarán de que nadie realice ningún tipo de fotografía, situación prohibida por The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, incluso no podrán acceder personas con cámaras fotográficas.

Si bien el recorrido comienza en el tercer piso, sólo se podrá llegar a él por medio de las escaleras, mientras que el elevador estará disponible únicamente para los discapacitados.

Julieta González, directora del Museo Jumex, considera que por día recibirán entre 3 mil 500 y 4 mil visitantes, por lo que en cada sala sólo podrán estar durante 30 minutos hasta 200 personas.

➣ Estrella oscura estará a partir del 02 de junio hasta el 17 de septiembre en el Museo Jumex, recinto que ofrecerá servicio en su horario habitual. La información se encuentra en www.fundacionjumex.org

