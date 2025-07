Roger Waters lanza Nuevo álbum: Is this the life we really want?

Roger Waters, el poder y la fuerza creativa detrás de Pink Floyd, lanza hoy a nivel mundial su nuevo álbum Is this the life we really want? La gira Us + Them Tour de Waters por Norteamérica arrancó en Kansas City el pasado 26 de mayo y correrá hasta el 29 de octubre del 2017, concluyendo en Vancouver, Canadá.

Amused to death, el último álbum de estudio de Roger Waters, fue una reflexión sobre la cultura popular del momento, explorando el poder de la televisión. Ahora, el tan esperado álbum subsecuente, Is this the life we really want?, es un comentario inquebrantable sobre el mundo moderno y los actuales tiempos de incertidumbre. El LP de Waters funge como un sucesor natural de los clásicos álbums de Pink Floyd como Animals y The wall.

Producido y mezclado por Nigel Godrich (Radiohead, Paul McCartney, Beck, U2, “From the Basement”), Is this the life we really want? incluye 12 nuevas composiciones y grabaciones de Roger Waters.

La portada vuelve a ser un muro; de trazos negros que esconden palabras que no pueden ser dichas, resaltando la duda: ¿es esta la vida que realmente queremos?

El álbum se lanza en su versión CD en un soft pack de 4 paneles y en su versión LP en un doble vinil 180 gramos, así como en todas las plataformas digitales.

Polémica. Roger Waters, ex líder de Pink Floyd, no se conforma con arremeter contra Donald Trump y ahora, en una entrevista con la revista Billboard, habló mal de Bob Dylan.

“No tengo tiempo para hacer un álbum de versiones de Frank Sinatra”. Y Roger se explicó: “Bob Dylan, por ejemplo, lo cual es raro. Dices: No me jodas Bob, ¿qué te pasa? ¿Por qué debías hacer eso?”. Supongo que es porque no puede soportar la idea de no estar de gira, y no se le ocurrió otra cosa que hacer. No puedo creer que realmente tenga una afinidad con toda esa basura. Pero quizá la tenga”.

Lo cual significa una crítica indirecta a Frank Sinatra, porque lo que le parece mal a Roger no es que Dylan haga un disco de versiones, sino que las versiones sean de Sinatra, lo cual le parece impropio y poco deseable.

