Ariana Grande vuelve a presentarse en Manchester

Las 50 mil personas que fueron parte del concierto One Love Manchester mostraron su valentía al “responder al llamado musical”, en beneficio de la Cruz Roja Británica y en tributo a las 22 víctimas mortales del atentado suicida del pasado 22 de mayo en la ciudad británica, a pesar de los ataques del sábado en el puente de Londres y en el Borugh Market.

Ariana Grande cumplió su compromiso con sus seguidores y con todo aquel que se dio cita en el Old Trafford Cricket Ground para ofrecer “una noche brillante y llena de amor, que es la medicina que el mundo necesita ahora”, expresó la estadunidense, quien logró en una semana reunir a la élite musical del pop para formar parte de este concierto, que llevó alivio musical a los afectados.

Con mensajes que alentaban al mundo a no dejarse vencer por el terror o sentimientos de odio, así como el constante recuerdo y homenaje a las víctimas, los heridos y sus familias, Grande y sus invitados —Robbie Williams, Katy Perry, Black Eyed Peas, Miley Cyrus o Coldplay, entre otros— alzaron su voz para decir: “We Stand for Manchester” (“Estamos aquí por Manchester”).

Por casi cuatro horas, el lenguaje universal: la música, hizo las veces de bálsamo para los jóvenes y sus familias quienes escucharon, bailaron, cantaron gritaron, pero también fueron respetuosos cuando el Obispo de Manchester, el reverendísimo David Walker, solicitó un minuto de silencio, previo al arranque de la jornada.

“Les pido silencio total para recordar aquellos que murieron o que están lastimados en Manchester, anoche en Londres o donde quiera que el terrorismo ha mostrado su horrible cabeza”, expresó el Obispo, quien una vez pasado el minuto, tomó el micrófono para exhortar a todos: “¡Escoge el amor Manchester!”.

A lo largo de la velada los sentimientos fueron encontrados, por momentos la euforia se apoderaba de todos, ante los acordes de las canciones más representativas de cada intérprete, luego cuando cada uno hacía una reflexión para los que ya no están, las lágrimas aparecían, no sólo en el público sino en los propios famosos, como fue el caso de Justin Bieber.

“Hola chicos, primero quiero decir gracias por estar aquí, son muy valientes. Qué maravilloso lo que estamos haciendo esta noche, están de acuerdo que el amor siempre gana. Que mejor manera de pelear contra el mal, que con el bien. Es un honor estar aquí esta noche. Vamos a tocar música”, comentó el ídolo para entonar “Love Yourself”.

Al terminar pidió a todo en coro gritar: “¡Amor, amor, amor!”, 50 mil gargantas hicieron eco del mensaje.

“El amor siempre vence al final. Pongan sus manos al aire y así nunca dejaremos ir a los que ya no están. Dios siempre está con nosotros, en medio, nos ama. Recordemos a la gente que nos quitaron, los amamos mucho, pongan sus manos juntas por ellos. Los Honramos y los amamos”, aseguró con los ojos llenos de lágrimas Bieber para dar paso a “Cold Water”.

Horas antes, todo inició con la presencia de Marcus Mumford, Take That, Robbie Williams (quien modificó en honor de la ciudad el tema “Strong”, para decir “Manchester, we are strong”), Niall Horan y el coro de la Parrs Woods High School que cantó junto a grande “My Everyihng”, algunos de los niños fueron parte del público que sufrió la noche del 22 de mayo el atentado suicida.

Así, varios fueron los mementos memorables de este concierto que dejó en claro que con amor nadie podrá separar al mundo; como la presencia de un grande nacido en la localidad, Liam Gallagher, que dedicó su presentación a “la gente que murió y fue lastimada aquí en Manchester”, compartió. El ex integrante de Oasis ofreció “Rock n’ Roll Star”, “Wall of Glass” y “Live Forever”.

Antes, Pharrell Williams y Miley Cyrus hicieron lo propio al cantar juntos “Happy” y ella al agradecer a Ariana por también ser parte de The Happy Hippie Foundation, que creó en apoyo a los jóvenes sin hogar y al colectivo LGBT en los Estados Unidos. La música siguió sonando con la colaboración de las dos con “Don’t Dream It’s Over” (de Crowded House).

Aparecieron también Katy Perry, quien señaló “estoy honrada de estar aquí para difundir y expandir el amor”, así como regalar las piezas “Part of Me” y “Roar”.

Hubo quien no pudo estar físicamente presente en el concierto benéfico, pero lo hicieron a través de sentidos mensajes grabados en video, como U2, Paul McCartney, Twenty One Pilots, Kings of Leon, Sean Paul, Sam Mendes o Rita Ora.

En directo el tributo a “los que ya no están” y a quienes están aún luchando por recuperarse se llenó de emotividad cuando Coldplay apareció en el escenario, la voz de Chris Martin provocó gran sentimiento, mientras él hincado al borde del escenario cantó “Don’t Look Back In Anger” que popularizara Oasis, “Fix You”, “Viva la vida” y “Something Just Like This”.

El cierre del One Love Manchester llegó con “One Last Time”, que Grande entonó con todos sus invitados en el escenario, a los que agradeció una vez más su presencia. Pero el gran final llegó con un sonoro “Manchester te amo con todo el corazón” y el corte “Somewhere Over the Rainbow”.

