La periodista (cuento)

Judith fue contratada como reportera por el diario local para cubrir a un periodista desaparecido el mes anterior. Ella revisó un reportaje inconcluso y las notas adjuntas que versaban sobre el alto índice de mortalidad de recién nacidos en un hospital de la ciudad; analizó detenidamente la información, encontró similitudes en las características de los niños fallecidos, como: hijos de mujeres solas, embarazos complicados, hora de nacimiento entre 1 y 5 de la mañana, intrigada por las coincidencias, decidió continuar con el reportaje y descubrir la causa de la muerte de los bebés.

La periodista entrevistó a algunas mamás, que habían sufrido la pérdida de su hijo, cada una de ellas narró: “Mi niño nació bien, lo escuché llorar, lo acaricié, una enfermera dijo: ¡qué pequeño tan sano! Cuando me llevaban a la habitación, uno de los doctores, que me atendió, se me acercó y preguntó ¿autoriza que vacune a su bebé, para evitarle problemas cerebrales?, acepté que lo vacunara; a las pocas horas me dieron la triste noticia: su niño falleció, por causa de un problema respiratorio”.

Judith intuyó que la vacuna estaba relacionada con el fallecimiento de los bebés, indagó qué doctores atendían los partos nocturnos y se encontró, con que eran los mismos: ginecólogo y pediatra, ¿quién era, el misterioso doctor que, aplicaba la vacuna? Ninguna mujer le había visto la cara, sólo recordaban a un médico vestido de cirujano.

La reportera publicó diariamente artículos sobre caso del hospital, y sintió la urgencia de resolver el enigma, continuó entrevistando a otras madres afectadas, una de ellas reveló un dato significativo, el doctor usaba un reloj con la carátula de Superman.

Ella decidió identificar al doctor, esa noche se dirigió al hospital, esperó al ginecólogo y al pediatra, los vio salir y propositivamente chocó con ellos, se fijó en los brazos de ambos y comprobó quién era el del doctor de las vacunas. Judith lo miró de frente y preguntó: ¿Cuántas vacunas ha puesto? dio la vuelta, fue a su camioneta, redactó la noticia con el último descubrimiento, y la envío al diario, para ser publicada en el periódico matutino.

La periodista se sintió orgullosa de su reportaje, se dirigió a su casa a descansar, al bajar de su vehículo, sintió que una mano tapó su boca, ella vio por el espejo retrovisor la carátula de Superman, sintió un agudo dolor en su brazo, y cayó inerte en el cemento frio del estacionamiento.

Horas más tarde en el hospital, se escuchó la voz de un doctor que preguntó ¿Autoriza que vacune a su bebé, para evitarle problemas cerebrales?

(Colaboración especial de la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, para La Crónica de Hoy Jalisco)

