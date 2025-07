Melomanías: Nina Simone, profundo, dulce y alegre dolor (II)

A Nina le pidieron el favor de que tocara la pieza “I Loves You Porgy” de George Gershwin, que ya había sido publicada en un álbum de Billie Holiday; Simone seguía tocando en pequeños clubes, pero la escuchó, la arregló, la ensayó y finalmente decidió grabarla en un sencillo, entró al Billboard Top 20 y sería su pieza más exitosa de toda su historia.

De inmediato le ofrecieron grabar su primer LP: Little Blue Girl, publicado en 1958. Como estaba necesitada de dinero le vendió sus derechos a su disquera por sólo 3 mil dólares; el álbum generó más de un millón de dólares en los siguientes años de los cuales Nina Simone no vio ganancia alguna.

Pero la puerta estaba abierta y el público había recibido muy bien a esta nueva cantante de jazz (aunque realmente su música y arreglos eran totalmente eclécticos); se le acercó Columbia y le ofreció un contrato en donde le otorgaban el control creativo absoluto en todos sentidos.

En 1959 publicó dos álbumes: The Amazing Nina Simone y Nina Simone At Town Hall; ambos álbumes llamaron mucho la atención del público pero Nina, extrañamente, seguía trabajando en bares cantando canciones más bien pop, con el fin de pagar sus clases particulares.

En 1960, 1962 y 1963 publicó dos álbumes por año, uno de estudio y uno en vivo, con lo que su carrera se comenzó a consolidar.

En 1964 cambió de disquera a Philips y se notó el cambio de temas en su música, hacia una mayor protesta contra la segregación racial. De nuevo publicó dos álbumes, uno de estudio y uno en vivo; en el primero se incluye una de sus más apreciadas canciones: “Don’t Let Me Be Misunderstood” y en el disco en vivo se incluye la primera canción compuesta por Nina Simone, llamada: “Mississipi Goddam”, pieza en la que muestra toda su carga emocional contra las acciones que se daban en el sur de los Estados Unidos en contra de los negros.

El siguiente año, Nina publicó dos de sus piezas más famosas: “I Put A Spell On You”, la que ella convirtió de ser originalmente una pieza creada como una ironía por su autor original en una de sus más sentidas canciones de amor. Y la pieza “Sinnerman, un homenaje a la música góspel de su madre; esta pieza ha sido utilizada en varios soundtracks.

Nina siempre se declaró a favor de una revolución armada para lograr que la raza negra creara una nación separada dentro del territorio de los Estados Unidos, posición con la que no estaba de acuerdo el gran Martin Luther King, Jr., premio Nobel de la Paz, quien apoyaba un camino no violento y de desobediencia civil.

En 1967, año de la muerte del Dr. King, Nina Simone publicó el álbum que le daría un nuevo apodo que la acompañaría hasta su muerte: “High Priestess Of Soul” (La alta sacerdotisa del soul).

Nina abandonó los Estados Unidos en protesta porque supuestamente había un boicot contra sus discos por su lucha social. Comenzó un largo peregrinar que la llevaría a vivir en Barbados, Inglaterra, Suiza, Holanda y finalmente fijó su residencia en Francia. Al final de su vida fue diagnosticada con un desorden bipolar.

Nina Simone primero que nada fue una gran ejecutante al piano, por su bagaje clásico, desde el contrapunto de Bach hasta el virtuosismo de Liszt, con sonidos del blues, jazz, folk, y hasta pop; al lado, su grandiosa, profunda e inolvidable voz tan grave en su tono.

En cada uno de sus discos nos legó grandes riquezas.

