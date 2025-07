Herramientas para los negocios de la música

Solfeggio 528 College of Music & Business fue un proyecto que se originó pensando en los niños y adolescentes para que se iniciaran en el mundo de la música ya sea por hobby o por intereses a futuro. Pero al ver la demanda en materia del arte musical, el proyecto reestructuró su visión a futuro, por lo que integraron a su programa la licenciatura en Composición y Negocios de la Música, y Producción y Negocios de la Música.

A cinco años de haber abierto sus puertas, Solfeggio 528 logró obtener en 2016 la autorización de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT), y posicionarse como la única institución a nivel nacional con programas de licenciatura que abordan materias de inglés para negocios, mercadotecnia, producción, composición, entre otras.

Estos campos de estudio tienen un propósito, y es, como lo explicó el director de la institución Alejandro Muro, dar las herramientas suficientes para que los futuros profesionistas de la música se desenvuelvan estratégicamente.

“Es muy bien sabido que mucho músico que estudia no se puede dedicar a su carrera porque no encontró oportunidades suficientes, quizá les faltaron las herramientas para poder estar en una industria que es muy cambiante; la tecnología nos está alcanzando, entonces las personas tienen en sus manos más herramientas de comunicación que no conoce, por lo que es importante abordar y detallar estos campos de estudio”.

Del contexto planteado, el interés de tener un nivel académico alto y una diversidad musical para los estudiantes es una prioridad, por lo que ha incitado a la escuela a abrir la Beca por Talento (que será aplicada los cuatro años de carrera) dirigida a personas locales, nacionales e internacionales.

Sus valores radican no solo en formar estudiantes sobresalientes que potencialicen su talento, también buscan que esas habilidades escondidas en algún lugar, pero que creen que no tienen la manutención para un programa académico, se sientan apoyados por la escuela al recibir una beca del 15 ó 50 por ciento.

“Nosotros les daremos las herramientas para que ellos en un futuro puedan trabajar y salir adelante, y no gestionar su proyecto como un músico, sino que tenga un panorama más amplio en donde pueda dirigir una disquera, una agencia de representación artística, y darle una gestión más empresarial”.

Serán 15 becas las que se entregarán, y recibir uno u otro descuento dependerá de la puntuación que reciba en los tres filtros: entrevista, audición y examen de admisión con un costo de 500 pesos.

Si obtienes la beca del 15 por ciento tu mensualidad tendrá un costo aproximado de 5 mil 500 pesos; mientras que con el 50 por ciento pagarás 3 mil 750 pesos.

Becas de Solfeggio College of Music and Business

Puedes registrarte al teléfono 2005 0314

Mandar un correo a: contacto@solfeggio528.com

O ingresar a la página: https://solfeggio528.com/

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .