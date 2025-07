El día que Stan Lee soñó con Batman, Wonder Woman, Superman y Linterna Verde

Para muchos, Stan Lee no es más que el viejito simpático que hace cameos o apariciones accidentales en las películas de los superhéroes del sello Marvel; para muchos fanáticos del cómic es uno de los grandes genios de las historietas y sin duda uno de los más icónicos; tan es así que el canal por cable, History Channel, lo contrató para conducir un programa cuyo propósito es mostrarle a los televidentes todo tipo de personas con habilidades especiales muy aproximadas a las de los seres de ficción.

El programa lleva por título Superhumanos. Y si de algo sabe Stan Lee es de superhéroes; de su ingenio y creatividad como escritor surgieron personajes tan icónicos como Spiderman, los Cuatro Fantásticos, Thor, Hulk, Iron Man, Daredevil… todos personajes de la casa de las ideas, Marvel.

El nombre Stan Lee está ligado, empalmado al de Marvel; es el patriarca, el Homero, de esta marca editorial; de suerte que mucho asombra una obra como la que recién publicó Editorial Televisa intitulada: DC Deluxe: Sólo Imagina a Stan Lee Creando al Universo DC. Por lo bajo, este título suena a disparate o chiste mal contando y blasfemo. Pero así fue. Por allá de los años noventa del siglo pasado, DC cómics invitó al papá del Hombre araña a reescribir los personajes más importantes de su galería partiendo de una idea bastante singular: ¿cómo serían Batman, la Wonder Woman, Flash y el propio Superman si los hubiera creado Stan Lee? El patriarca, el señor de Marvel aceptó el reto; pero, con toda modestia, le dejó en claro a sus editores que no pretendería rectificar o mejorar a ninguno de estos personajes; respetuosamente no veía la necesidad de quitarles y añadirles nada a sus historias y perfiles, lo suyo sería algo así como una reinvención casi total, una versión nueva del Hombre de Acero o de la Mujer Maravilla.

Apoyándose en ilustradores como Jee Kubert, Jim Lee, John Buscema y Dave Gibbons, el señor de los cameos nos presentó una irreconocible Wonder Woman nativa de Perú, de nombre María Mendoza que lucha contra la destrucción y saqueó la herencia arqueológica de su pueblo perpetuada por un terrateniente local, quien obtiene de la excavaciones unas “runas” o talismanes incas que lo dotan de poderes demoniacos. Antes había secuestrado al padre de María, un juez de la localidad que, bajo amenazas le sirve. En el intento de salvarlo, su hija da con el báculo de Manco Capac, el ancestral Dios del Sol. Este sagrado instrumento la convertirán, como estaba predestinado por los dioses, en la Wonder Woman. Ambos avatares (el solar y el demoniaco) se enfrascan en una épica y mitológica lucha que los lleva hasta la ciudad de los Ángeles, California. En esta historia, recontada por Stan Lee, de la antigua Diana, princesa de las amazonas, sólo sobrevivió el mote de la Wonder Woman; de los demás, poderes y equipamiento, los parecidos entre la grieta y la inca son más que evidentes y se podría decir que eran incluso obligados.

A Batman si de plano lo dejó irreconocible el buen Lee; del vigilante oscuro y misterioso creado por Bob Kane sólo rescató su relación traumático-fetichista con los murciélagos; en cambio del viejo Bruce Wayne no quedó nada. Su nueva versión del también llamado Bruno Díaz, además de ser afroamericano, también terminó en la cárcel al ser incriminado injustamente por un pandillero que se hace llamar Handz (el de las manos trituradoras). Durante su reclusión esculpe y fortalece su cuerpo entregándose arduamente al ejercicio. Un reo, a quien defiende de unos gandules, lo ilustra e instruye recomendándole libros que de noche, en compañía de un murciélago, lee ávidamente.

Tras su excarcelamiento, sigue los pasos del Santo y forja una considerable fortuna peleando como luchador profesional. Por aquellos días, contacta con su antiguo mentor (su muy forzado Alfred) y con su ayuda se construye un horroroso traje, o más bien una ceñida botarga de murciélago, que replica todas las habilidades de estos roedores con alas y otras más: super audición, visión nocturna, planeación y resistencia a las balas. Con esta indumentaria emprende su venganza contra Handz. En la siguiente entrega hablaremos de las versiones de Stan Lee de Superman y Green Lanterns.

