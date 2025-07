En México es una tradición que el tercer domingo de junio se celebre el Día del Padre; así como a la madre el 10 de mayo, el progenitor, aunque no de la misma forma, insistencia y magnitud, también tiene reconocimiento dentro del seno familiar y tiende a recibir las felicitaciones correspondientes a esta fecha.

La idea de esta celebración comenzó en 1910 a iniciativa de la estadounidense Sonora Smart Dodd, quien quiso conmemorar a su padre Jackson Smart, por ser un veterano de la Guerra Civil, por haber enviudado y hacerse cargo de sus cinco hijos; para Dood, esta fue una acción de reconocerse; de ahí la fecha para remarcar la importancia del papel del hombre y la contribución que tiene en la vida de sus hijos.

Esto hizo que la voz se corriera no solo en las ciudades de Estados Unidos, también algunos de Latinoamérica adoptaron esta festividad; entre estos, México, y específicamente Guadalajara.

Desde entonces se acostumbra las reuniones familiares en donde una comida, un pastel y obsequios son la parte emocionante del día. Algunos otros deciden pasarla en algún punto de la ciudad o llevarlo al sitio de su preferencia.

Por eso, para pasarla muy padre, estas son solo algunas de las actividades pensadas en ellos.

Cena Show “Festejo a Papá” con Cindy Gómez

La colaboración de la actriz, modelo, cantante y compositora colombo-canadiense, Cindy Gómez, junto con Rafa Najar y el Dueto de cantautores Israel y Hugo, se suman a la creciente lista de artistas que apoyan la noble causa de donar lo recaudado a Juntos Contra el Dolor A.C., que permitirá no solo contribuir con lo monetario, sino también hacer pasar un buen rato a los papás que se encuentran en esta asociación.

Sábado 17 de junio, a las 21:00 horas

Salón de los Espejos(Nicolás Romero 1370 3er piso. Col, Mezquitan Country)

Costo: $500 por persona

Acuario Michin

Este espacio que te muestra la majestuosidad que esconde todos los mares de México, es un centro para la recreación, el entretenimiento familiar y la educación ambiental, en el que la gente de todas las edades puede apreciar las maravillas de la vida acuática, y conocer la riqueza cultural y biológica del país. Para celebrarlo se aplicará a todos los padres un 50% en el ingreso al Acuario.

Sólo domingo 18 de junio

Acuario Michin(Avenida Mariano Barcenas 990)

Adultos$199 yniños$120

Festival del Rock Clásico

Por quinta ocasión el Festival del Rock Clásico tendrá lugar en el Teatro Diana para festejar a todos los papás de Guadalajara que gustan de la buena música de los años 80.

El show cobrará vida en retrospectiva con Led Zeppelin (Black Dog), seguido de Guns N’ Roses (The Appetites) y termina con The Doors (The Dof); cada banda tendrá 55 minutos para interpretar los mayores éxitos; en el caso de la segunda agrupación: “Welcome To The Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “Don’t Cry”, “Paradice City”.

Domingo 18 de junio, a las 18:00 horas

Teatro Diana(Avenida 16 de Septiembre 710)

Costo:De $200 a $950 pesos

Los locos Suárez

Los actores Héctor Suárez y Héctor Suárez Gomís (padre e hijo) exponen la forma en que todos somos víctimas y victimarios de un modelo educativo que se repite sistemáticamente en el mundo occidental.

Este es un espectáculo de stand up que se ha convertido en un fenómeno en la capital del País. Los Suárez a través de la mofa abordarán temas sobre la educación en México, de cómo cada familia trasmite su legado y forma de pensar a las generaciones venideras, simplemente de la vida misma.

Sábado 17 de junio, a las 20:30 horas

Auditorio Telmex(Calle Obreros de Cananea 747)

Costo: De $250 a $650

