De vuelta al origen

La libertad de plasmar letras de una realidad apegada a la decepción, la traición, el compromiso, el amor y la felicidad, es algo con lo que se ha caracterizado Carla Morrison; más ahora que promueve Amor Supremo Acústico dentro del segundo Circuito Indio.

El Circuito Indio es una innovadora plataforma de desarrollo artístico en busca de propuestas originales de expresiones de música nacional e internacional, bajo la curaduría del festival de rock más grande de Iberoamérica, El Vive Latino. Asimismo busca generar nuevos públicos en las distintas entidades.

Fue apenas el 15 de junio cuando inició el segundo de siete ciclos a ocurrir dentro de cuatro semanas cada uno; éste lo encabezó Carla Morrison, en donde la cantante aprovechó el formato para mostrar su Amor Supremo Desnudo, una versión acústica con la que pretende generar más contacto y acercamiento con el público.

“Quise tomar la oportunidad de revivir canciones antiguas y presentarlo todo en formato acústico: guitarra, teclado, batería, coros; algo súper sencillo”, lo que le permite, como ella dice, volver al origen, justo de la forma en que comenzó; ese instante que le permite revivir su carrera de una manera “más orgánica y sencilla”.

Este proyecto del que forma parte Morrison resulta ser ansioso por la proximidad que esto representa, aunque lo disfruta; la sensación de desasosiego no se anula en su totalidad, pero resulta ser un reto como mujer y artista.

“Hace mucho no estaba tan cerca de la gente, el hecho de que alguien me observe hace confrontarme de otra manera; es estresante, pero como artista me hace sentir viva y creativa”.

Carla no busca ser inalcanzable solo porque ya ha sido nombrada ganadora de diversos premios dentro de la industria musical, ella quiere mostrar su lado sencillo y noble, exhibir que sigue siendo de carne y hueso.

Porque su éxito se debe a la constancia y la calidad de sus producciones, y aunque la ha catapultado y categorizado (para muchos) como una de las artistas más representativas de la escena musical en México; insiste en “no perder los pies sobre la tierra”.

“El artista pasa por muchas etapas; es importante saber en qué lugar estás, y eso puede volver a pasar; no ser ni siquiera parte de Circuito, sino tener que volver a picar piedra porque la gente crece, los gustos cambian, entonces es bueno ser adaptable”.

Si Carla algo ha identificado es que su proyecto tiene como origen la rebeldía; a ella no le gusta “quedar bien con absolutamente nadie. El volver a grabar un disco con guitarra y voz es porque puedo hacerlo, y el ser libre es como ser millonaria porque al final del día te estás rifando tu vida por un motivo y propósito que le da sentido a tu vida; y siento que hacer el acústico es porque no tengo que esperar a que aprueben mi decisión".

Carla Morrison promueve también la música a través de Pan Dulce Produtions, una empresa fundada por ella para impulsar proyectos independientes. Los que actualmente promueve son Mariel Mariel, Ramona y Jandro, este último acompañará a Morrison en cada una de sus presentaciones dentro de Circuito Indio.

Circuito Indio

Ciclos:Giras de 4 semanas

7 Ciclos:144 conciertos por ciclo

12 Foros:12 Ciudades

Más de 300 milasistentes

Más 86artistas

Producción de calidadinternacional

