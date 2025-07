Letras Rebuscas: ¿En qué creen los millennials? En todo y en nada

En Estados Unidos, institutos de investigación sociológica y universidades han medido el grado de religiosidad entre las nuevas generaciones.

En las dos que citaré, los índices de medición están enfocados en radiografiar cuantitativamente los porcentajes de apatía religiosa de los jóvenes.

La primera, publicada en 2015 y realizada por Barna Group, intitulada “¿What Millennials Want When They Visit Church?”, parte de un planteamiento muy postmoderno en el que califica a la Iglesia de “industria de servicios religiosos”, cuya finalidad clientelar es dispensar experiencias espirituales y de encuentro con Dios.

Según dicha encuesta, 6 de cada 10 millennials que nacieron en el seno de una familia practicante, abandonaron la Iglesia; para 3 de cada 10, dicha institución no tiene ninguna relevancia en su vida, y para 4 es poco o algo importante.

Para el 39 por ciento (2 de cada 5) de los que dejaron de asistir a la Iglesia, la razón que los persuadió fue el creer que pueden encontrar a Dios en otras partes; otro porcentaje sí declaró abiertamente su apatía por la Iglesia (35 por ciento); algunos justificaron su distanciamiento por encontrarla aburrida (31 por ciento); uno de cada cinco señaló que para ellos Dios no se encuentra en la Iglesia (20 por ciento), o que la Iglesia está descontextualizada o anacrónica (8 por ciento).

Otro índice igual de revelador señala que para más de la mitad de la muestra encuestada (52 por ciento) los cristianos son agresivos y críticos; no obstante, un número muy significativo demostró proximidad moral y de conciencia para con la Iglesia: 65 por ciento, por ejemplo, la calificó de “un lugar para encontrar respuestas para vivir con sentido”; un poco más de la mitad, el 54 por ciento la encuentra relevante para su vida, y 3 de cada 5 declaró no concordar con la idea de que “la fe y enseñanza de la Iglesia es más superficial”.

Una de las tantas conclusiones del estudio es que la percepción de los jóvenes acerca de la Iglesia así como sus necesidades religiosas y espirituales han cambiado; no son las mismas de generaciones atrás (Barna Group, 2014).

Otro estudio, también realizado en Estados Unidos, enfatiza la evidente merma de la religiosidad de los millennials. Realizado por la Universidad Estatal de San Diego, bajo la dirección de la Dra. Jean M. Twenge, este trabajo efectuó el análisis comparativo de 11.2 millones de jóvenes repartidos en cuatro encuestas nacionales aplicadas a adolescentes de entre 13 y 18 años de 1966 a 2014.

Un dato destacado del estudio es que los adolescentes de los años más recientes mostraron un tendencia más alta a señalar que la religión resulta poco importante o incluso irrelevante en sus vidas; puesta en número, el documento señala que en comparación con sus iguales o pares de finales de los años 70, el doble de estudiantes del 12vo grado junto con los universitarios respondieron nunca asistir a los servicios religiosos, y 75 por ciento de esta misma población declaró que la religión: “no les importa para nada”.

Haciendo el paralelismo con los adolescentes y jóvenes de los años 80, el doble de los estudiantes de secundaria y el triple de los universitarios confesaron no tener ni practicar ninguna religión.

El estudio da, entre otras conclusiones, que el individualismo y con él la incapacidad de los actuales jóvenes de congregarse y de crear sinergia con otros, es una de las razones por las cuales las iglesias y las religiones en general dejaron de resultarle relevantes o interesantes a los millennials.

Sin embargo, en muchas de las praxis lúdicas e intereses de estos jóvenes asoma un nuevo tipo de religiosidad que escapa a las mediciones y categorías de análisis de estos y de quizás otros estudios (Twenge, 2015).

Es necesario hacer algo de trabajo antropológico antes de aventurarnos a concluir que nuestros millennials no quieren saber nada de religión; es más probable que las formas y las praxis religiosas de antaño sean las que rechazan en atención a otras más afines o consustanciales a su realidad y mentalidad.

CIFRAS:

6 de cada 10 millennialsque nacieron en el seno de una familia practicante, abandonaron la iglesia

3 de cada 10 prefiereestar lejos de la Iglesia al creer que no tiene relevancia en su vida

2 de cada 5 de los que dejaronde asistir a la Iglesia, creen que pueden encontrar a Dios en otras partes

3 de cada 5 no concuerdacon la idea de que la fe y enseñanza de la Iglesia es más superficial

