Melomanías: Charles Mingus: Dulzura y violencia, bipolaridad genial (I)

Después de brincar un mal momento en la vida, continuaremos con la serie de grandes del jazz con: Charles Mingus, maestro del contrabajo.

Si la descripción de este gigante fuera solo este punto, quizá nadie lo recordaría, pero lo que él logró en el jazz fue muchísimo más allá de buenas ejecuciones en su instrumento.

Mingus nació en Nogales, Arizona, en 1922 en una base militar, pero realmente creció en la zona de Los Angeles. Nacido con una mezcla de sangres e influencias, sueca y afroamericana por el lado paterno, más inglesa y china por lo materno, a sus 6 meses de vida perdió a su madre y fue criado por una madrastra de origen indio americano, quien marcó su primera influencia pues en su casa solo permitía que se escuchara música góspel.

En su adolescencia, la radio llevó a sus oídos las primeras piezas de Duke Ellington y fue ahí cuando decidió estudiar trombón, pero se decepcionó por la poca capacidad de sus maestros, por lo que cambió de instrumento al cello y comenzó su instrucción bajo los cánones clásicos.

En cuanto comenzó a vivir en carne propia las crudas realidades de la cuestión racial, en protesta, decidió abandonar ese instrumento eminentemente de blancos para cambiar de nuevo, esta vez al contrabajo, que sus amigos de entonces consideraban más adecuado para un músico de raza negra.

Por su impresionante dominio de la técnica, a esa temprana edad comenzó su historial creativo con composiciones ya muy avanzadas, dentro de lo que se conoce como elThird Stream(tercera corriente) del jazz; básicamente, este subgénero es una primera fusión entre los sonidos y armonías provenientes de la música clásica con los sonidos originales del jazz, blues y swing. Estas composiciones serían publicadas muchos años después, cuando Charles Mingus ya era considerado una de las máximas estrellas de la historia del jazz.

A mediados de los años 40, ya reconocido como un contrabajista excepcional, un Mingus aún desconocido, participó en las bandas de Bird (Charlie Parker) y Satchmo (Louis Armstrong), y en los inicios de los 50, formó por fin parte de la banda de su héroe, Duke Ellington, pero la personalidad agresiva y violenta de Mingus surgió, y en muy pocos meses se convirtió en el primer y único músico que Ellington despidió de mala manera de su banda. Este temperamento un tanto bipolar con tendencias agresivas y por momentos depresivo, se convertiría en su marca, en contraste con su genialidad como compositor, ejecutante y líder de agrupaciones.

En 1953, Charles Mingus, con su propia disquera, realizaría una de sus grabaciones en vivo más influyentes, parte de los inicios del be bop, al lado de Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell y Max Roach, en un concierto en Massey Hall, en Toronto. Este disco sería conocido como “el mejor concierto de la historia” y, además, se convertiría en la última ocasión en que grabarían juntos esos dos genios: Diz y Bird.

Esta misma alineación, en 1955 se reuniría para tocar juntos de nuevo en un club de Nueva York, pero en esta ocasión, Bud Powell abandonó el escenario, evidentemente limitado por su alcoholismo y problemas mentales. Parker tomó un micrófono y se pasó varios minutos repitiendo el nombre: “Bud Powell… Bud Powell”, hasta que Mingus, con sus pocas pulgas, tomó otro micrófono y se dirigió al público para decir: “damas y caballeros, por favor no me asocien con nada de esto. Esto no es jazz. Esto es solo gente enferma”.

Ese día sería inolvidable en la historia del jazz, pues fue la última aparición en público de Bird (Charlie Parker), quien una semana después moriría por una sobredosis de heroína.

