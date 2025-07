El arte y el reciclado: una vinculación perfecta

Proyectos que vinculen el arte y el reciclado en Guadalajara son escasos, como Arte Clave que junto a Marcos&Marcos han decidido dar a conocer la exposición “Marcos Intervenidos por Artistas”, que estará abierta al público en la Sala Juan Soriano de la Casa de la Cultura Jalisciense.

Marcos&Marcos es una empresa comprometida que se dedica a hacer marcos reciclados de unicel, mismos que se transforman en poliestireno para desarrollarlo en una moldura que se implementa en un formato regular para la obra.

De esta forma el proyecto tiene como finalidad “reciclar el unicel, un material que se va a los tiraderos y residuos sanitarios y se vuelve basura, además de que tarda más de mil años en descomponerse; razón por la que estamos produciendo estas molduras para colaborar con la naturaleza”, dijo la coordinadora de la exposición, Minerva Pérez.

Dicha exhibición se conforma de más de 50 artistas que fueron convocados por los mismos pintores que acudían a Marcos&Marcos para completar y darle el toque final a sus obras; entre los que reunieron más de 60 cuadros que reflejan, como dijo el curador de la exposición, Francisco de la Peña, lo que se está haciendo en la ciudad de Guadalajara.

“Yo descubro que los artistas están ávidos de las invitaciones y propuestas para conformar un frente donde puedan mostrar lo que cada uno está generando en base a su propia expresión”, comentó el curador.

La exhibición se conforma de obras que sobrepasan lo que conforma el marco, es decir, “se salieron de la norma y de los códigos de la plástica, no es meramente una pintura enmarcada, es un marco intervenido con una pintura y muchas de sus imágenes quedaron fuera, con lo que aprovecharon para utilizar la diversidad de lenguajes y la libertad de su creatividad”.

Algunas de las técnicas que podrás apreciar en la exposición son el óleo, acrílico y collage, de este último de la Peña explicó “que integran a sus cuadros serie de figuras y material extra pictórico, a esto me refiero que algunos artistas colocaron mariposas, hojas de árboles o materiales plásticos”.

SOBRE GRECIA HIDALGO

Ella es artista plástica con más de 20 años de trayectoria, y 10 años con la técnica de acrílico, misma con la que intervino su obra (para esta exposición) mediante la corriente artística del expresionismo.

Grecia explicó que “estas obras se están haciendo sobre los marcos intervenidos que ayudan a que no haya tanta contaminación, y como se está hablando de la no contaminación yo me centré en lo que es la naturaleza, por lo que escogí el animal más grande: el elefante”.

Elegido por la potencia y la memoria, también es uno de los animales que se encuentran en peligro de extinción; Hidalgo considera necesario el apoyo a la naturaleza y trabajar en la no contaminación.

Las piezas posteriormente conformarán el cuerpo de obra de la Subasta Amigos de Marcos&Marcos a realizarse entre octubre y noviembre, donde un porcentaje (entre el 60 y 50 por ciento) de lo recaudado será donado a la Fundación Andrea de Occidente A.C., que atiende pacientes con esclerosis tuberosa.

Los precios irán de los 3 mil 500 a los 15 mil pesos. En Facebook aparecen como: Marcos Intervenidos.

“MARCOS INTERVENIDOS POR ARTISTAS”

Cuándo: Hasta el 30 de Julio

Dónde: Sala de Juan Soriano de la Casa de la Cultura Jalisciense (Constituyentes 21, Colonia Americana)

Costo:Entrada gratuita

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .