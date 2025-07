Melomanías: Charles Mingus: Dulzura y violencia, bipolaridad genial (II)

El genio de Charles Mingus lo llevó a crear lo que se conoció como el Jazz Workshop, o taller del jazz, que sería un grupo de entre 8 a 10 músicos jóvenes, en constante rotación, con los cuales Mingus comenzaría sus grabaciones como compositor y líder.

Este taller fue famoso entre los músicos como la primera “universidad” del jazz, y sobre todo porque la agresividad característica del maestro lograba llevar a sus pupilos a niveles mucho más altos, por lo que al final los participantes dejaban a un lado los maltratos sufridos por los impresionantes avances que lograban bajo la tutela del “Barón Von Mingus”, como lo apodaban.

Entre los años 1956 y 1957, Charles publicaría cuatro de sus mejores álbumes como líder, comenzando por Pithecantropus Erectus, y seguido por The Clown, Mingus Three y Tijuana Moods; esto marcaría la época más creativa y la consolidación de su estilo y sonidos. Aquí conoció al baterista Dannie Richmond, con quien logró establecer una química en sus sonidos que los llevaría a trabajar siempre juntos hasta la muerte de Mingus.

Creó una nueva forma de notación musical que liberaba a sus músicos de las restricciones de las partituras, y que les permitía establecer claramente las secuencias de las piezas, incluyendo guías para la improvisación de cada músico.

En 1959, Charles publicó uno de sus discos más reconocidos: Mingus Ah Um, a pesar de que ese mismo año salieron a la luz grabaciones épicas del jazz, como Time Out, de Dave Brubeck; Kind of Blue, de Miles Davis; Giant Steps, de John Coltrane, y otro álbum fabuloso: The Shape of Jazz to Come, de Ornette Coleman.

En 1960, Charles Mingus presenció en vivo la presentación de este último músico en el Five Spot Club, y su comentario fue:

“si los chicos que tocan ‘free form jazz’ fueran capaces de tocar la misma pieza de manera igual tan solo dos veces, yo pensaría que están tocando algo. La mayoría de ellos solo ponen sus dedos en el saxofón y ni siquiera saben qué es lo que sale de su instrumento. Solo están experimentando”.

Tan solo 3 años después, Mingus publicaría un álbum que sería etiquetado como: “uno de los mayores logros de orquestación obtenidos por cualquier compositor en la historia del Jazz”.

The Black Saint and The Sinner Lady es una verdadera obra maestra, con múltiples secciones aparentemente inconexas y sin ilación, pero que ofrece una coherencia impactante cuando se le escucha como una sola construcción completa. Su terapeuta escribió las notas que acompañan al álbum.

En los siguientes años, Charles se mostraría como un furioso activista en contra de los grandes consorcios de la música, situación que acentuaría aún más su fama de loco agresivo y violento; de manera fallida intentó crear un nuevo Festival de Jazz, solo para competir con el de Newport, pues no estaba de acuerdo con las restricciones impuestas a los músicos participantes, pero su temperamento se atravesó y destruyó sus esfuerzos.

Trató de publicar su autobiografía, “Beneath the Underdog”, pero le fue imposible encontrar editor.

Todo esto lo llevó a que en 1966 decidiera retirarse de la música, pero retomaría los conciertos en 1969, únicamente por su apremiante necesidad de ingresos.

Los 70 le trajeron mejores cosas: recibió una beca de la Guggenheim Foundation, fue invitado a dar clases en la Universidad de Buffalo y al fin se publicó su libro; pero le diagnosticaron con esclerosis amiotrófica lateral, y en 1978 fue confinado a una silla de ruedas, sin poder tocar su contrabajo nunca más.

En 1979, en la ciudad de Cuernavaca, en nuestro país, el genio Charles Mingus se despidió de este mundo.

