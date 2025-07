Homo Deus: una fábula o una profecía acerca del futuro de la humanidad

Yuval Noah Harari es autor de una obra de alto impacto emocional e intelectual; el best seller intitulado “Homo Deus”, que más que dar esperanzas, desalienta, te deja pensativo y te resuelve dudas cuyas respuestas te motivan a buscar un gurú, un terapeuta o de plano a un psiquiatra. ¿Cita el autor con el título de su libro a la serpiente del paraíso? “Coman del árbol de la ciencia, del bien y el mal, y serán como dioses”. No lo sé; no obstante, al parecer, nos comimos la manzana, nos gustó, trasplantamos el árbol, lo injertamos y, a la vuelta de una pocas centurias, modificamos sus semillas y con ellas nos pusimos a producir frutas híbridas, transgénicas, que casi no necesitan agua para crecer ni sol para madurar. Del paraíso ya no nos acordamos donde está ni por qué nos corrieron de éste. Ni nos interesaría regresar.

Para el autor, el mundo sufre por culpa del confort humano. En pos de nuestro bienestar individual, talamos, depredamos y contaminamos a gran escala. Hemos acabado con la vida silvestre: los únicos animales y plantas posibles dentro de esta era geológica, el Antropoceno, son las que tienen como destino final nuestro platos desechables; se salvan también las especies de uso doméstico, afectivo u ornamental…

Vivimos la paz y la prosperidad de una sociedad tecnofílica y logocéntrica. Más que un paraíso, la civilización moderna edificó una utopía consumista que amenaza con transformarse en un distopías tipo la película Matrix. Pero de momento todo parece marchar bien. La comida, con excepción de la orgánica, abunda: un individuo que sale de su casa con 10 pesos en el bolsillo no tiene que caminar mucho para comprarse un bocadillo. De igual manera las guerras son cada vez menos frecuentes; al menos así opina nuestro autor, quien siendo judío le tocó vivir en una de las regiones más belicosas del planeta. Y pueda que tenga razón, en parte; tomando el caso de México: durante todo el siglo 19, nuestro país enfrentó una guerra de independencia, tres invasiones (dos francesas y una estadounidense) un par de revoluciones (el Plan de Ayutla y la Reforma) y un sinfín de levantamientos armados y asomadas militares… trascurridas las tres primeras décadas del siglo 20, los cañones callaron.

De igual forma, las pandemias y las hambrunas, hoy en día, ya no colapsan a un país ni ponen en riesgo a una civilización; como pudo ocurrir con los mayas a quienes seguro los borraron de la historia el hambre, la enfermedad y las guerras intestinas.

Para el autor, más que temerle a un colapso ecológico que haga inviable sostener ininterrumpidamente la marcha de un progreso irracional que, con despilfarro de recursos, llena nuestros almacenes de productos que, en su mayoría, no satisfacen nuestras necesidades más inmediatas; el verdadero apocalipsis humano pudiera estarse fraguando al interior del propio sistema capitalista.

El ser humano, para dicho sistema económico, podría resultar en poco tiempo poco útil o incluso obsoleto. Zigmunt Bauman advertía que los hombres y mujeres ya no somos la fuente de la riqueza ni del poder: ambos residen en la ciencia y en la tecnología: los países que dominarán en un futuro serán aquellos que posean los más productivos autómatas y los drones mejor artillados. Los únicos seres humanos que tendrán cabida en este nuevo orden serán los salidos del laboratorio; es decir, así como en el libro “Un Mundo Feliz”, el hombre nuevo, el destinado a sobrevivir será el modificado genética o cibernéticamente; sólo él podrá adaptarse a un mundo moldeado por la singularidad, poblado por máquinas y controlado por la inteligencia artificial (IA).

No obstante, no porque algo sea posible estamos obligados a hacerlo, amén de sonar retrógrada, no somos esclavos del progreso ni de la ciencia, y en algún momento de la historia como humanidad deberemos de decidir si abrimos la caja de pandora del genoma, del mundo subatómico, de la IA… o si nos retiramos de la “mesa de apuestas” (montada en el casino del progreso) conservando las ganancias que nos pueda haber dado la modernidad y sobre todo salvando lo que aún nos quede de humanidad. El problema también reside en quién tomará la decisión.

