La tecnología para una ciudad de innovación

“La economía mundial avanza a un nivel en donde el verdadero valor y capital ya no es el dinero ni el oro. El dinero del futuro son las mentes de las personas talentosas, el mayor encuentro del talento del mundo donde jóvenes de todas las edades y niveles sociales se juntan para compartir el conocimiento”.

Con esta idea emitida por el director de Campus Party, Raúl Martín, fue inaugurado oficialmente el Campus Party en las instalaciones de Expo Guadalajara. Un encuentro en el que los jóvenes encontrarán “16 áreas temáticas, muy diferentes unas de otras: robótica, drones, hackers, creatividad; recórranlas, descúbranlas y encuentren la que verdaderamente les apasione y sea algo en lo que quieren profundizar, aprovechen cada conferencia y contacto para convertirse en los mejores”, recomendó.

“Cuando ustedes ya sean expertos en algo, no se lo queden, hay que compartirlo con los demás, hay que ayudar al de abajo, mentorear a los que no saben; utilizar el conocimiento para los problemas de los demás. Si todos utilizamos para ayudar a las personas que no tienen las oportunidades vamos avanzar como sociedad”.

El Rector General de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, recordó que el Campus Party “tiene el propósito de formar talentos”, pero unos muy precisos.

“Se trata de formarlo, pero no como excepción, no al estudiante más brillante o nerd, sino generar talento como parte de la formación de los jóvenes y estudiantes. La idea central es adquirir conocimientos para aplicarlos y resolver problemas concretos”.

Se trata de estimular e impulsar a todos los estudiantes con dos retos específicos: la mejora del Sistema de Información y Automatización (SIAU) y el que pusieron junto con la NASA relacionado con la vida en Marte.

El último reto, explicó Bravo Padilla, “hará que el equipo ganador del Premio de Innovación (7 estudiantes y 3 profesores) vaya a un viaje de una semana a la NASA y pase por todo el curso seminario que implica la instrucción de naves espaciales”.

Un evento como Campus Party representa gestación de ideas, de proyectos y soluciones para el hoy, el mañana y el futuro venidero; de esta manera es como se ha ido consolidando el Hackathon que tiene récord Guinness y con el que han impulsado propuestas “para uno de los problemas más grandes del mundo que es la pobreza”, anunció el director del Campus; añadió que hasta el jueves 6 de julio tenían registrados 265 planes.

Mientras que el Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, insistió en la importancia de un evento de esta naturaleza y magnitud, y en la satisfacción que genera apoyar a los jóvenes y sobre todo al talento.

Reconoció que el Campus Party ha evolucionado al recordar que desde sus inicios en Guadalajara logró reunir a 8 mil asistentes, mientras que en esta cuarta edición han sumado 25 mil, y seguirán aumentando porque “se va a quedar en Jalisco no solo en el 2018” que se tenía confirmado, sino “habrá muchos años más de este evento”.

FRASE:

“Siempre van a encontrar personas que digan que no es posible y que vas a fracasar. No desesperen, no respondan, trabajen duro y demuestren lo que saben hacer; pero si fracasan, porque el fracaso sí existe, no bajen los brazos, aprendan de ese fracaso e inténtenlo de nuevo no cometiendo los mismos errores”,Raúl Martín, director de Campus Party

CAMPUS PARTY

Cuándo: Hasta el domingo 9 de julio

Dónde: Expo Guadalajara (Avenida Mariano Otero 1499)

