Generadores de ideas: creatividad y talento

El Campus Party se va un año más con un buen registro de participantes. Más de 25 mil personas disfrutaron la variedad en áreas temáticas como megatendencias, inteligencia artificial y robótica, developers, IoT & Cybersecurity, makers y drones, gaming, realidad virtual, marketing interactivo y Fintech y emprendimiento, que ayudaron a los asistentes a comprender las tendencias y la innovación en cada uno de estos rubros.

También hubo más de 30 ponentes destacados y 16 imperdibles talentos que sobresalido en temas de educación, salud, tecnología, tecnologías de la información y comunicación, diseño; algunos de ellos: el reconocido científico y artista digital austriaco, Horst Hörtner; el Exministro de Tecnologías y Comunicaciones en Colombia, Diego Molano; el inventor del brasier para diagnosticar cáncer de mama, Julián Ríos; el creador de 3D Robotics Inc, Jordi Muñoz; el cofundador de Apple, Steve Wozniak, entre otros.

Pero lo más importante dentro del Campus Party es lo que cientos de jóvenes tienen para ofrecer al país tanto en ideas, como interesantes propuestas en videojuegos, apps, negocios y todo lo que tenga que ver con tecnología avanzada. Estos solo fueron algunos que encontró La Crónica Jalisco en uno de sus recorridos.

Nombres:Dulce Fernanda Martínez (Ciencia Política) y Ricardo Quintanilla (Administrador de empresas)

Lugar de origen: Guerrero

La empresa de LabMakeMéxico fue creada por Nazaret Hurtado, que se dedica a la creación de impresoras 3D; éstas pueden hacer formas infinitas, con las que se realizan prótesis a un bajo costo (10 mil y 15 mil pesos). Dichas prótesis están hechas de filamentos (hecho del plástico). El objetivo es ayudar y beneficiar a las familias.

La visita de estos dos jóvenes como representantes de LabMakeMéxico se debe a la invitación de esta misma empresa con la finalidad de regalar 7 prótesis (3 niños y 4 adultos).

Nombre:Alberto Adán Gómez Alvarado (Ingeniero en computación)

Lugar de origen:Zacatecas

Cuenta (junto con otros compañeros) con un proyecto de desarrollo de tecnología con el que asistieron al Campus Party a presentar una aplicación denominada Checkys. “Esta aplicación es un sistema que notifica gracias a un mensaje de texto a todos los negocios de tintorería, soporte técnico y talleres mecánicos, cuando los servicios ya están para entrega. El objetivo es evitar las dobles vueltas, ya que siempre que vamos nos dan un tiempo estimado de entrega y el 80 por ciento de las veces tenemos que dar dos vueltas por lo menos. Lo que hacemos nosotros es habilitar para que estos negocios puedan notificar a sus clientes y de esta manera lograr una mejor administración, liberan su almacén y mantiene contento al cliente”.

La aplicación es gratuita, solo debes ingresar a https://checkys.com con un registro básico. Solo se necesita tener red de telefonía.

Nombre:Adolfo Schalk (Informática)

Lugar de origen: Guadalajara

La primera vez que acudió al Campus Party descubrió de qué se trataba el evento, asistió a conferencias relativas al rubro en el que se desarrolla, enterándose de que le ayudarían a profundizar y a perfeccionar su trabajo; en esta segunda ocasión vistió la Expo para mostrar un videojuego que lleva por nombre 2v hoverbike, que “consiste en el sistema clásico con las mecánicas normales de disparar y esquivar”. Para más información del videojuego entra a www.intertum.com o a las redes sociales de Facebook y twitter: intertumstudio.

Nombre:José Pablo Peñaloza Cobos (Quiere estudiar ingeniería en animación digital)

Lugar de origen:Distrito Federal

“Yo no tenía la idea de qué era Campus Party, me ofrecieron una beca, investigué qué era, que contenido habría y qué ponentes estarían presentes, y no dudé en venir. Lo que me interesa es escuchar a las personas que ya tienen experiencia porque estoy dispuesto a aprender”.

“Actualmente trabajo una línea de pulseras de madera cortadas con láser. Al cortarlo con un patrón (que ya existe) específico es posible hacer que la madera se doble, además de ponerle piel para la correa y otros detalles que se le van agregando al diseño de la misma”.

