Aguilera habla de Mitocondrias (I)

Todo se resiente cuando canta el animal en extinción, pero pese a ello José Manuel Aguilera, considerado uno de los mejores guitarristas de México desde aquella larga noche de Sangre Asteka, pasando por el Odio Fonky, Nine Rain, La Barranca y más recientemente con Promesaluz, por el contrario, no se extingue, renace en cada intento.

Afuera la lluvia cantó a su modo, lluevió todo el tiempo, ha llovido así por semanas (en Pachuca), mientras adentro vamos contando el tiempo que se escurre por las ventas.

Pocas almas las que acuden esa noche al pequeño agujero que es el Dunkelheit, foro que desde la ciudad de Pachuca; pocos, insisto, pero afortunados se deleitaron con un par de músicos de la talla de Aguilera, acompañado por el francés Yann Zaragoza, extecladista de Caifanes.

“No sabíamos ni qué esperar, pero considero que la gente realmente se metió al universo que traemos y se aventó el recorrido y el viaje con nosotros y eso estuvo padre”, apunta Aguilera en exclusiva para Crónica, en cuyo rostro corren las marcas del hombre maduro, experimentado en el arte de vivir, y no sé si consciente del peso en la historia de la música nacional que carga sobre sus hombros.

Si algo define hoy a José Manuel Aguilera es su sencillez, una humildad que pocas veces puede apreciarse en otros músicos, para bajar del escenario y departir el resto de la noche con sus admiradores.

Hablo con él de todo: música, literatura, cine, política… es un ser completo y como tal lo refleja en cada ejecución de este “Mitocondrias”, como designa al recital y en cuyo nombre integra o reconstruye, tampoco sé si con plena consciencia, su propio mito.

¿Es cierto que “El alma nunca deja de sentir”?, le pregunto, pues con esta canción comienza el concierto.

“Parece que no, hasta donde yo sé no, y hay almas muy viejas, jóvenes y aquellas que no reconocen que sienten, pero que de todas maneras lo hacen. Creo que existen almas estancadas, que se encontraron con algo y se quedaron ahí estacionadas, pero sería una contradicción decir que hay almas muertas (referencia más que obvia al clásico de Gogol), porque el alma es precisamente lo que distingue a la vida”.

Hay una evolución, una metamorfosis desde “El fuego de la noche”, primer disco de La Barranca hasta “Promesaluz”, lo más reciente que tiene José Manuel Aguilera en su camino, ¿cómo ves esta transformación?

“Bueno, uno quiere pensar que vas creciendo, mejorando, y que cada vez sabes más cosas de tu oficio, pero uno como músico no puede juzgar eso, no puedo decir si realmente he evolucionado o no, la gente decidirá, a lo mejor habrá algunos que les guste lo que hice al principio y no les guste lo que hago ahora o viceversa, habrá también quienes vean esa curva y digan sí, empezó así y sigue haciendo cosas y ese sea el factor, pero mi intención o tal vez mi ilusión es seguir avanzando y moviéndome”.

Decir que hay un disco mejor de José Manuel Aguilera o de La Barranca es muy subjetivo, ¿para ti cuál sería el mejor álbum que has hecho hasta ahora?

“No puedo decir eso tampoco, cada disco que haces lo haces con la misma entrega y la misma dedicación y en su momento piensas que estás haciendo el disco más chingón del mundo, si no para qué lo haces, lo que te diría es que todos esos discos que he hecho y que ahora veo que son un montón en su momento los hice así, pensando que valía la pena hacerlos y entonces, para responder tu pregunta, te diría que el disco que más me gusta es el que estamos empezando a hacer, el que viene siempre”.

Hay una parte demasiado literaria en José Manuel Aguilera, sus canciones son más que tonos o arpeos, notas tiradas al viento, Aguilera es un poeta cósmico, un ser de luz que cruza umbrales; musicaliza por ejemplo poemas de Octavio Paz, una especie de trampa en un país donde escasamente se lee un libro al año, nos hace falta lectura, pero siempre encuentro a un José Manuel Aguilera ligado a ello… ¿Ese aspecto es muy importante?

“Sí, son de esas cosas que aprendes desde la casa, afortunadamente mi madre era muy lectora, yo siempre la veía leyendo y para mí fue muy natural leer, desde que empecé a hacerlo me gustó, sobre todo novelas, biografías, poesía, revistas, periódicos… lo que sea, pero específicamente lo que yo hago, que es escribir canciones, hay una parte literaria, ya ves que ahora le dieron el Nobel de Literatura a un hacedor de canciones que es Bob Dylan, que merece dicho reconocimiento como cualquiera, pero sobre todo, más allá de que si lo merece o no, para mí lo interesante es que se reconoce una canción como una forma artística que tiene que ver con la literatura, no es literatura pura, porque la canción siempre es un matrimonio de la letra y la música y yo creo que una buena canción debe tener ambas cosas, estar balanceada”.

No hay un autor favorito para José Manuel Aguilera, son miles, pero en el caso de México…

“…hay autores como Juan Rulfo que significa una presencia demasiado cabrona, todo mundo que viene después de él le debe algo, lo reconozcan o no, sobre todo en ciertos momentos de la historia, pero incluso escritores como Vargas Llosa o García Márquez o los que quieras le deben a Rulfo, el cual es irrepetible”, afirma con esa emoción de quien acostumbra devorar texto tras texto.

FRASE:

“Si tienes la posibilidad de conocer a tus ídolos, evítala. Su persona siempre será menor que la imagen que de ellos te has creado a través de sus obras”,José Manuel Aguilera, Músico

