Aguilera y lo que viene con La Barranca (II)

La Barranca es un grupo de rock mexicano surgido a finales de 1994, con trayectoria independientes, fundada por José Manuel Aguilera y Federico Fong.

A lo largo de los años ha cambiado de integrantes, pero ha mantenido su espíritu y estructura sonora, siempre experimental, y este año contempla un evento muy importante en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, el próximo 8 de septiembre.

“Sí, es una celebración porque se cumplen 20 años nuestros dos primeros discos (La noche del fuego, 1996, y Tempestad, 1997), que es algo muy loco, pero ahora a la distancia pregunto: ¿cómo hicimos un disco en el 96 y otro en el 97?, ya ni sé por qué lo hicimos así, ni sé de dónde salieron esas canciones, porque la verdad no es nada fácil hacer un disco, pero el caso es que quedaron muy juntos y ahora cumple 20 años, Tempestad precisamente (considerado el mejor álbum del rock mexicano de todos los tiempos) y 21 El fuego de la noche, entonces queremos hacer una celebración especial y los vamos a tocar en el Metropólitan con los músicos originales que le dieron vida a todas esas canciones y los actuales que son quienes las mantienen vivas”.

¿Sigues durmiendo cerca de cuadernos nocturnos; podríamos ver pronto otro legado como “Estambul”?

“Sí, lo sigo haciendo, pero otro libro está muy lejano, éste fue como un proyecto al que me invitaron, una idea de la editorial, me gustó el experimento, pero yo no me considero para nada un escritor de literatura, aspiro a ser un escritor de canciones”.

¿Sigue José Manuel Aguilera yendo al cine solo?

“A veces es muy necesario, pero fíjate que ya desgraciadamente la idea del cine se ha ido también difuminando porque la cartelera está muy fea, no hay nada, cada tres meses aparece por ahí una película que vale la pena. Hoy puedes ver millones de películas en la red, claro que me gusta ir al cine, a la sala y todo el rollo, pero la cartelera está infame.

Cuestiono a Yann Zaragoza (tecladista) sobre el sonido y su relación con Aguilera:

“Tenemos 24 años de conocernos y sólo cuatro de colaborar, lo que nos ha hecho colaborar realmente son nuestras colecciones de vinyles, vamos a nuestras casas y nos llevamos nuestros acetatos; José Manuel es de las pocas personas con quien puedo hablar de filosofía, de cine, literatura, política, del arte en general y de qué es lo que está pasando con el arte, porque pensamos que la única manera de trascender la muerte es a través del arte, para mí el teclado de un piano es como la escalera del ADN, hoy estamos muy metidos en el sentido de la filosofía musical para dejarle algo chingón a la banda y queremos ahora hacer nueva música, mezclar la electrónica con el rock sin tener miedo de hacer otro tipo de canciones. Por eso estoy ahora con La Barranca, porque traemos un proyecto para, precisamente, darle más electrónica a su sonido y en general para ponerle más electrónica al rock como lo hicieran en su tiempo Radiohead o Björk, la lista es muy larga a partir de los 80 y en ese sentido vamos”.

Los conciertos de José Manuel Aguilera son como un rito íntimo y particular, y como laurel adelanta lo que viene y sí, en efecto, habrá un sonido mucho más interesante para La Barranca, con más participaciones femeninas en las voces y una potencia mucho más experimental.

Ojalá vea la luz pronto.

