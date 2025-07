Melomanías: Stevie Ray Vaughan: El virtuosismo del blues rock de los 80 (I)

En una entrega anterior les compartimos la historia del blues como raíz de donde surgió el hard rock; en esta evolución, existió un paso intermedio, que se convertiría en otro subgénero nacido de la fusión del blues con los primeros sonidos del rock n’roll; básicamente estos sonidos son fruto de la combinación del blues campirano acústico con las guitarras eléctricas.

En general, en el blues rock se mantiene la estructura original del blues, un tanto limitante por sus 12 compases clásicos, unida al concepto creado por B.B. King: el solo de guitarra o requinto, por lo que se genera la diferencia entre un guitarrista rítmico, cuyo “trabajo” es llevar el ritmo principal de la pieza, además de realizar pequeños riffs (frases cortas) ornamentales, como complemento del solista o guitarra líder, quien se dedica a entregar a su público los fraseos principales de un requinto, o solo, e incorpora la influencia del jazz en la extensión de estos solos y a la improvisación.

Se incluye además, la incorporación del bajo eléctrico dejando atrás al contrabajo, instrumento original del jazz y blues. Y se combinan todos estos factores con los tempos más acelerados del rock n’ roll, sus voces y la importancia de las guitarras eléctricas como bloques principales del proceso de creación musical y de los solos.

Las primeras bandas que comenzaron a realizar esta fusión, fueron los americanos: Lonnie Mack y Canned Heat, quienes abrevaban de los viejos blueseros y de agrupaciones como The Rolling Stones, The Yardbirds y The Animals, para crear un sonido más orientado al virtuosismo en la creación de los solos de guitarra.

Uno de los mejores exponentes del blues rock fue un extremadamente virtuoso guitarrista líder, Stevie Ray Vaughan, quien con su hermano Jimmie, fundó varias bandas en su natal Dallas, Texas.

A los 16 años de edad, Jimmie era un guitarrista muy bueno y el pequeño Stevie, 4 años menor, estudiaba saxofón y batería sólo por admiración a su hermano, y desde entonces ya era un autodidacta de la guitarra.

Con tan solo 14 años, Stevie Ray, que ya era un amante del blues, realizó una audición para su primera banda, tocando la pieza: “Jeff’s Boogie”, de The Yardbirds con Jeff Beck en la guitarra, y sus compañeros simplemente fueron impactados por la gran capacidad musical de este chico, quien no falló ni siquiera una nota en su interpretación. Sin embargo, no encontró eco en el resto de los integrantes para incorporar a su acto una mayor cantidad de canciones de blues, pues nadie le veía futuro a este estilo, por lo que Stevie Ray los dejó.

Pasó por varias bandas hasta que a sus 18 años, en 1972, decidió dejar la escuela y cambiar su residencia, junto con toda su banda, a la ciudad de Austin, Texas, en búsqueda de audiencias más dispuestas a disfrutar sonidos nuevos.

En Austin participó en distintas bandas, en algunas grabaciones de algunos sencillos, y también comenzó a componer. En 1978, después de ser ya un músico muy conocido localmente creó la banda: Double Trouble, pero a pesar de que todos lo que los escuchaban se maravillaban del estilo de Stevie Ray Vaughan, aún no lograban alcanzar el éxito.

Su primera oportunidad de darse a conocer en un evento grande fue en 1982, en el Montreux Jazz Festival en Suiza, que incluía en su programa una noche de blues y por recomendación de amigos invitaron a Double Trouble. Stevie Ray les lanzó su magia, pero parte de la audiencia reaccionó a esa música muy “fuerte”, ya que no era jazz, con gritos y exclamaciones de disgusto.

Continuará…

