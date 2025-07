Melomanías: Stevie Ray Vaughan, el virtuosismo del blues rock de los 80 (II)

La noche siguiente, junto con su banda tocaron en el Montreux Casino. Entre su público estaba un conocido cantautor y activista político: Jackson Browne, quien subió al escenario a tocar junto con Double Trouble por varias horas. Al final, Jackson les ofreció tiempo gratuito en su propio estudio, ubicado en el centro de Los Ángeles, para grabar su primer álbum, oferta que aceptaron de inmediato.

En noviembre de 1982 grabaron su primer álbum: Texas Flood. Durante la grabación, Stevie Ray recibió la llamada de David Bowie, quien deseaba invitarlo como guitarrista líder para su siguiente álbum, de inmediato aceptó y participó junto a Bowie en el álbum Let’s Dance, que se convertiría en uno de sus mayores éxitos y le daría el impulso definitivo a la carrera musical de Stevie Ray Vaughan.

En 1983 se publicó Texas Flood y se embarcaron como teloneros en la gira por los Estados Unidos de The Moody Blues; a raíz de su participación tan exitosa en esta gira y sus grabaciones con Bowie, sobre todo en las piezas “China Girl” y “Let’s Dance”, Stevie Ray Vaughan comenzó a ser reconocido como el Guitar Hero de su generación.

En mayo de 1984, Double Trouble publicó su segundo álbum de estudio llamado Couldn’t Stand the Weather; su álbum vendió más de un millón de copias en sólo 5 semanas y entró a la rotación de videos de una incipiente MTV; el éxito había llegado al fin. Stevie Ray compuso la mayoría de temas de este álbum y la primera pieza “Scuttle Buttin” sería uno de sus más conocidos éxitos, además de incluir un cóver de “Voodoo Child (Slight Return)”, canción escrita por Jimi Hendrix, pero con el virtuosismo de Stevie Ray era inevitable que se hicieran comparaciones, de las que Stevie Ray salió completamente victorioso.

El último día de ese mismo año, Double Trouble comenzó a grabar su tercer álbum de estudio: Soul To Soul. Pero desde el disco anterior, Stevie comenzó a abusar del alcohol y drogas duras todo el tiempo. Las grabaciones fueron muy tortuosas y lentas. A la mitad del álbum, en abril, Stevie Ray Vaughan fue invitado al Astrodome, en Houston, a tocar el himno nacional en su estilo único. Aún cuando cuentan que a los asistentes no les gustó, la prensa escribió que en comparación con la versión de Jimi Hendrix en Woodstock en 1969, de nuevo, Steve Ray Vaughan había logrado una mejor versión. Sin embargo, también se comentó sobre su abuso de drogas y se dijo que no llegaría a vivir más allá de los 30 años (acababa de cumplirlos).

Noviembre de 1985 por fin se publicó Soul To Soul, y durante la gira se grabó el álbum en vivo: Live Alive; sin embargo, de nuevo el descontrolado abuso del alcohol y la cocaína (sus venenos preferidos) causaron que en las fechas que se eligieron para grabar el disco se muestre a un Stevie Ray fuera de control y haciendo solos sin ton ni son con su banda haciendo lo posible por alcanzarlo en el mismo viaje. De manera intermitente ingresó varias veces a centros de rehabilitación, pero realmente nunca pudo mantenerse sobrio.

En agosto de 1990, tras dos fechas de conciertos junto con Eric Clapton y su banda, Stevie Ray junto con tres colaboradores, abordaron un helicóptero que los llevaría a Chicago, pero a unos minutos del despegue, con condiciones climáticas complicadas, chocaron contra una colina y todos los pasajeros y el piloto murieron instantáneamente.

A sus 35 años de edad, Stevie Ray Vaughan, nos dejó un legado musical muy importante, pues logró amalgamar el rock, el blues y el jazz con un virtuosismo inigualable.

@jorgehhm

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .