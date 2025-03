La música como personaje protagonista: Gustavo Santaolalla en la FIM GDL 2025

La música es más que un simple acompañamiento en las historias que se cuentan en películas, videojuegos y canciones. De acuerdo con el compositor y guitarrista Gustavo Santaolalla, la música es un personaje con su propia personalidad, comportamiento y desarrollo, que juega un papel fundamental en la narrativa.

Durante su charla en la Feria Internacional de la Música en Guadalajara (FIM GDL) 2025, Santaolalla enfatizó la importancia de mantener la música fiel a la identidad de sus creadores. Esto significa que la música debe ser un reflejo auténtico de la visión y la creatividad de los artistas, en lugar de ser simplemente un elemento decorativo o superficial.

La perspectiva de Santaolalla sobre la música como personaje protagonista ofrece una nueva forma de entender el papel de la música en la narrativa y la creatividad. Su charla en la FIM GDL 2025 fue una oportunidad única para que los asistentes escucharan las ideas y experiencias de uno de los compositores y músicos más destacados de la industria.

“En realidad,siempre se trata de contar historias. En una canción, un álbum o una película cuentas una historia, y esa historia se compone de personajes, conflictos y esas cosas comunes para todos”, explicó el también ganador de dos premios Oscares por Mejor banda sonora original.

Desde su punto de vista,las y los profesionales de la música deben de trabajar en disciplinarse y encontrar una identidad que los represente, para luego mantenerse fiel a esos valores y presentar música con una perspectiva más profunda y trabajo de mejor calidad.

“Me siento un poco mexicano, siempre hablo de la identidad, siempre quise expresar qué hago, quién soy y de donde vengo. Creo que la primera identidad que uno tiene siempre es la que desarrolla en su casa”, refirió.

Durante su charla en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, Santaolalla recordó los inicios de su carrera con la banda Arco Iris, y cómo desde entonces trabajaba en dotar de identidad a sus canciones con elementos e instrumentos musicales que involucraban otras formas de hacer música.

Desde sus inicios como músico, dijo, priorizó las colaboraciones con otras bandas y cantantes que buscaban su estilo musical, como Café Tacvba, con quienes lleva una relación musical de más de tres décadas.

“El rock era nuestra manera de disidencia, de decir ‘pretendemos cambiar el mundo y la música es nuestra herramienta’”, sostuvo.

Errores que innovan en la música

En dos años consecutivos, 2005 y 2006,Santaolalla fue galardonado con el Oscar a Mejor banda sonorapor su trabajo en las películas “Brokebackmountain” y “Babel”,marcando un parteaguas en su carrera al involucrarse en la creación de música para la pantalla grande.

Sin embargo, su trabajo va más allá, pues además de colaborar con bandas como Café Tacvba o Molotov, el artista también ha sabido rescatar los sonidos del folklore argentino para presentar música que ha trascendido hasta llegar a los videojuegos.

“Me concentro en la historia,en lo que la historia me dice a mí, en los personajes, y ahí empiezo a componer, y después esa música se adapta a una escena en particular”, explicó.

Santaolalla mencionó que no se considera un músico académico, sino que el instinto y las corazonadas han sido primordiales en la creación de un estilo musical que logró atraer a directores de películas y series, o a desarrolladores de videojuegos que buscaban su peculiar forma de hacer música.

“Me manejo mucho por el instinto, no soy un músico de escuela académica, y no lo digo con orgullo ni nada, es lo que se me dio, cómo se fue dando mi vida y mi carrera.Encontré maneras de hacerlo distinto, y eso también me ha permitido tomar riesgosy hacer cosas que a lo mejor siendo un músico académico no hubiera hecho”, subrayó.

Su trabajo se puede apreciar en videojuegos como “Thelastofus”, pero también en series como “Pedro Páramo”,de Netflix o películas como “Amores perros”, “Brokebackmountain”, “Biutiful” yEl libro de la vida”.

El músico consideró quetodos los géneros musicales son válidos independientemente de sus características,y el debate debe centrarse en clasificar a la música en buena o mala.

Exhortó a las y los músicosa seguir sus corazonadas y su espiritualidad en el desarrollo de su trabajo, y resaltó que las carreras dentro de la industria musical pueden llenarse de errores que se convertirán en aprendizaje para contar historias a través de la música.

“Por la edad que tengo creo mucho en los frutos de la experiencia, pero ambién en los frutos de la inexperiencia, porque la inexperiencia es la que te lleva a tomar ese camino”, compartió.

“El error es otra cosa que utilizo mucho en mi trabajo, porque hay errores que simplemente son errores y otros errores que son aciertos, son eso especial que a lo mejor no estás buscando”, concluyó.