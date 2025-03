Los “Martes Musicales” de clásico, jazz y barroco en marzo de 2025

Con la participarán de artistas como Paulina Orozco, Sexteto The Gallos, el dueto de Cuauhtémoc García (flauta) y José Guadalupe López (guitarra) y el Coro de Infantes de la Catedral, se anunció el ciclo de Martes Musicales” para el mes de marzo.

La Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, ofrecerá un viaje sonoro a través de la guitarra clásica, el jazz de los 60,dúos instrumentales y coros polifónicos. Las presentaciones, se realizan todos los martes de marzo, a las 19:30 horas, en laSala Higinio Ruvalcaba, del Ex Convento del Carmen (Av. Juárez 638, Centro). La entrada será libre, sujeto a capacidad del recinto.

Programa

El ciclo inicia este 4 de marzo con la guitarrista tapatía Paulina Orozco, quien fusionó piezas de compositores internacionales como “Leila-Leila” y“Gol-e-Gandome”, de la iraní Lily Afshar; “Verde alma”, y “Sol de Marzo” del argentino Máximo Diego Pujol; también integra a su repertorio “America Coffee” y“Ritorno”, de Simone Lannarelli. Además, presentará “Il Bocetos sonoros”, “Amor” y“Nostalgia”, piezas de su autoría que exploran ritmos contemporáneos.

-El 11 de marzo, el Sexteto The Gallos —integrado por músicos de la Banda Sinfónica de Jalisco— transportará al público a la era dorada del jazz con temas emblemáticos como “Fly me to the moon” y “New York New York”, además derendir homenaje al compositor Ennio Morricone con “The Good, the Bad and the Ugly”, icónica melodía del western spaghetti.

-El 18 de marzo, el dúo conformado por Cuauhtémoc García (flauta) y José Guadalupe López (guitarra), combinará virtuosismo y elegancia con obras clásicas como la “Sonata y Polonesa Op.2”, de Niccolò Paganini y el “Dúo Concertante Op.25”, de Mauro Giuliani. También interpretarán “Fantasía Brillante”, un arreglo de la ópera “Carmen”, de Bizet que mezcla dramatismo y técnica.

-El ciclo cerrará el 25 de marzo con el Coro de Infantes de la Catedral de Guadalajara, dirigido por Aurelio Martínez Corona. El repertorio abarca piezas de Vivaldi, Bach, Debussy y Händel. La velada culminará con el “Tango a Álvaro Bitrán” de Eugenio Toussaint.