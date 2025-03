Punto atrás (cuento)

Tejes y tejes mientras recuerdas, las lágrimas corren como un arroyo interminable hasta tu boca y de ahí resbalan sobre la larga colcha color malva que vas tejiendo. Recuerdas el día en que compraste el hilo, obligando a Óscar a entrar contigo en aquella tienda nueva del centro comercial en el que hacían el súper, le mostraste más de diez colores y texturas que te habían gustado e hiciste que se decidiera por alguno. El malva le gustó y comenzaste la labor en tus ratos libres, una colcha que debía ser enorme porque detestas que los edredones sean tan cortos siempre, acaban saliéndose los pies de las mantas y el frío despierta, sobre todo a él, tan alto que era. Estás por terminarla y no podrán estrenarla juntos. La tristeza vuelve a nublar tus ojos.

Al terminar la vuelta del tejido, tomas la manta y la mides en la cama, el tamaño es perfecto, ya solo quedan las orillas y piensas en la puntada con la que vas a rematarla. Limpias tus lágrimas y suenas tu nariz decidida a que la colcha quede terminada esta noche. El punto atrás es rápido y bonito, piensas mientras vuelves al tejido: punto atrás punto atrás, punto atrás. Te ha dado sueño y abandonas la idea de terminarla para descansar, sólo terminas esta vuelta y te acuestas.

Despiertas sobresaltada y una inexplicable sensación te invade, al incorporarte miras, como siempre, el reloj y te asombras al mirar la fecha. <<qué extraño, pensé que era miércoles, no martes>>. Realizas tus acostumbradas labores diarias con el sentimiento de estarlas repitiendo, como en un dejá vú, entre brumas y recuerdos. Al final del día buscas tus gafas para ponerte a tejer y te sientas en el sillón que siempre ocupó él.

Al mirar el tejido, quedas asombrada, pues toda la línea de punto atrás que tejiste ayer ha desaparecido. Miras hacia todos lados y obviamente no ves a nadie. Estás sola.

—Quizá todo lo soñé, piensas mientras te acomodas de nuevo y comienzas a tejer; punto atrás, punto atrás, punto atrás. El sueño te envuelve nuevamente mientras terminas la vuelta.

Lo primero que haces al despertar es mirar la fecha en el reloj: lunes once de enero. —Esto si que está muy raro, o será que me estoy volviendo loca, —piensas mientras te levantas y corres directo al tejido. La última línea ha desaparecido. Y no sólo eso, la colcha se ve un poco más corta que ayer, así que la mides en la cama. Le hacen falta un par de centímetros. ¡Qué locura! ¿Qué está pasando? Piensas, bastante aturdida. Dispuesta a averiguarlo comienzas a tejer: punto atrás, punto atrás, punto atrás.

Al terminar la vuelta, miras asombrada cómo ésta desaparece y volteas instintivamente hacia el reloj: domingo 10 de enero. Sientes un escalofrío recorriendo tus vértebras mientras los cabellos de tu coronilla se erizan y las manos te tiemblan. Mides la colcha y constatas que le hace falta un centímetro más, así que te concentras en lo que puede estar pasando. —A ver, no estoy loca, esto está pasando y no puedo detenerlo a menos que deje de tejer. No quiero. Debo saber qué pasa al terminar mi labor. Creo que por cada línea que tejo y desaparece, se desteje una de las anteriores. Además, pierdo un día. O lo gano. Voy a averiguarlo.

Concentrada en tu tejido y en tus pensamientos miras pasar los días en el reloj, punto atrás, punto atrás, punto atrás. Vuelves a vivir cada sensación experimentada mientras pasan los días, la soledad de tus caminatas matutinas, acompañada por la sombra del ausente, mientras tus pies hacen crujir las hojas secas abandonadas en el camino. La brisa fría golpeando tu rostro mojado del llanto de viuda que aún no acepta la pérdida. El hueco en el alma al mirar sus espacios, tan suyos, tan solos. La tristeza del día que rompiste su olla preferida. La angustia al terminar el día, pues sabes que acabarás acostada en una cama que no lo tiene a él. Los días se deslizan con cada una de las puntadas y las lágrimas que caen sobre la manta que cada vez se ve más corta.

A medida que avanzas y va acortándose el tejido, las sensaciones y recuerdos son más reales e intensas, vuelves a vivirlos.

TE RECOMENDAMOS: La regla de los tres segundos (cuento)

Estás junto a los hijos frente al féretro, en la pequeña capilla donde les permitieron acompañarlo por unas horas, la sensación de estar viviendo un sueño horrible del que quieres salir cuanto antes se atora en tu garganta y en tu pecho, el llanto sacude tus hombros y presiona tu cabeza hasta casi hacerla estallar.

Te ves después, en el cuarto de hospital, a un lado de su cuerpo hermoso e inerte, pálido y tranquilo, tocas sus manos y recorres su cara con tus dedos mientras las lágrimas caen sobre sus ojos. Es casi llorar juntos y la sensación de abandono y soledad es como la de dos manos apretando tu corazón y jalando de él hasta dejarlo desgarrado.

Te ves junto a tu nuera aguantando la respiración mientras oran por un milagro, aferrándose al latido que sintieron los médicos al intentar resucitarlo, todo en vano.

Vuelves al día anterior cuando llegaron al hospital y él te confía que ya antes había acudido al cardiólogo, pero no siguió sus consejos. Sientes nuevamente la impotencia al enterarte.

Te ves llegando a casa del hijo y la nuera y asistiendo a las fiestas escolares y de cumpleaños, gozando la compañía de la familia. Miras cómo sus ojos se llenan de brillo al jugar con ellos, los nietos lejanos.

Tejes y tejes hasta que la manta ya no es más que un par de líneas, los dedos te duelen y el corazón late fuerte al ritmo del ganchillo, punto atrás, punto atrás, punto atrás.

Finalmente desaparecen todas las puntadas y en tus manos no queda más que un trozo de estambre. Lo llevas a la cocina y enciendes un fósforo acercándolo al hilo hasta que se enciende y lo ves convertirse en cenizas. Tomas el teléfono y haces una llamada. Al colgar, sientes que tu corazón se detiene.

Escuchas la alarma del auto y corres a la puerta. Al abrirla lo miras, sonriente como siempre y te lanzas a sus brazos.

—Qué bueno que llegas temprano —le dices—, tenemos consulta con el cardiólogo a las cuatro.

(Colaboración especial de la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, para La Crónica de Hoy Jalisco)