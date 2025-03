SOCIEDAD FANTÁSMICA. Escritura y Gatos: tardes con Violeta García

Hace poco más de nueve años, mi deseo de escribir era enorme, pero no conocía a muchos escritores, mucho menos potosinos, que estuvieran dispuestos a enseñar. Para mi fortuna, cuando se lo comenté a mi esposo, me respondió que su amiga Violeta García Costilla era escritora y que, tal vez, estaría dispuesta a ayudarme. La idea me emocionó mucho y no dudé en pedirle que la contactara. Sin dudarlo, Violeta y yo comenzamos a enviarnos mensajes y acordamos una fecha para la primera lección. Así llegué, nerviosa por conocer a mi maestra y emocionada por saber qué aprendería.

Entré a su departamento de paredes blancas, decorado con un estilo darks, gótico: un comedor y sillones negros, cuadros vintage oscuros, entre ellos uno que recuerdo con especial cariño. Era una virgen blanca sobre un fondo negro, una pieza que ella misma había intervenido. Amé ese cuadro, y amé esas clases desde el primer momento en que me senté a hablar con Violeta. Me trató con una calidez inesperada, con familiaridad. Me ofreció café y, mientras lo bebía, su gatito blanco (tenía dos, el otro era amarillo) se subió a mi regazo. Fue una experiencia extraña; jamás había tenido gatos, y ese día hasta ellos me dieron la bienvenida a uno de los talleres de escritura más importantes de mi vida. Con el tiempo, Violeta y yo nos fuimos conociendo mejor, pero ella no se andaba con rodeos. No me dejaba perder el tiempo en su taller: me presionaba a escribir en ese momento, me brindaba recursos creativos para avanzar y no estancarme en ideas, me ayudaba a identificar errores de ortografía. Con ella, la mejora era constante; no había espacio para el retroceso.

La procrastinación y yo hemos sido amigas desde hace mucho, pero con Viole, la desidia y los pretextos se acababan. Me obligaba a sacarlos de mis entrañas, a deshacerme del desánimo y la frustración. A veces me preguntaba cómo podía hacerlo con tanta tranquilidad, por qué nunca perdía la paciencia. Recuerdo que un día salí con un dolor de cabeza enorme de tanto pensar. Hoy lo agradezco, porque sin sus clases y sin su disciplina, quizá no habría escrito nada en absoluto. Tiempo después, más personas se unieron al taller en su casa. Más tarde, Violeta se convirtió en maestra en el CEART, y yo continué tomando sus clases. Cuando paso cerca del CEART o lo visito, extraño caminar a las siete de la tarde por esos pasillos de bardas enormes, llegar a estudiar a una de las celdas, emocionada por descubrir qué nuevo recurso nos daría para explorar aquello que sólo las palabras pueden expresar. Lo recuerdo con nostalgia y, ahora que lo escribo, me invade la tristeza de no estar ahí de nuevo. Admito que mi escritura mejoró en muchos aspectos. Con ella maduré y pasé de querer escribir como Anne Rice o Stephen King, a hacerlo como yo: Sylvia. Aprendí a explorar mis propios recursos, mis pasiones, y a plasmarlas mediante la escritura, algo que tanto deseaba hacer.

Además de los talleres en el Centro de las Artes, Viole y yo nos vimos muchas veces más, y en cada encuentro aprendí de ella. Me inspiraba y me dejó un estilo de corrección que hoy aprecio profundamente. Pero, además, me dejó su risa: una carcajada suelta y medio burlona que aún creo escuchar. Me dejó también su amor por los gatitos, esos seres maravillosos que yo no conocía y a los que me acercó. Me dejó en el paladar comidas deliciosas que ella misma preparaba, como ese espagueti que un día cocinó para mi esposo y para mí en una reunión con vino tinto. Violeta escuchaba. Era una bruja, una maestra y una amiga a la que siempre le estaré agradecida. Por último, quiero decir que hace mucho que no escribía. Pensé que era porque ella ya no estaba ahí para impulsarme, pero lo curioso es que me doy cuenta de que ya lo hice. Esta crónica me ha hecho escribir de nuevo, y es, otra vez, por ella. Por Viole, en su memoria…

*Silvia López (San Luis Potosí, 1989) es psicóloga; ha publicado cuentos en la antología La sombra del porvenir (2019), la revista Asteroide Errante (2020), el periódico El Universal (2020), "Universo de Letras", en la revista RGB (2020) y en la antología La oscuridad del espíritu (2021).