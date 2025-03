CROMAÑÓN: Resumen (tardío) del año 2024

Aprovechando que el pasado mes de febrero llegamos al quinto aniversario del programa de radio por Internet: Crónicas del Cromañón, que yo elaboro para Radio Infinito 1316, este mes de marzo me permito hacer un resumen mes a mes de algunas canciones que fueron programadas en el año 2024, en programas con diferente temática.

• El 18 de enero se presentó un programa con canciones que cuentan historias, una de estas fue la llamada “Caballo prieto azabache”, que nos cuenta una historia sucedida en tiempos de la Revolución Mexicana. Es una composición de Pepe Albarrán. Esta es una historia en la que un caballo da la vida por su jinete. Se hizo muy famosa en la voz de don Antonio Aguilar, quien la cantaba con mucho estilo, pues podemos sentir al escucharla, algunas emociones como el miedo y la desesperación del sujeto a punto de ser fusilado, la valentía y valor del cuaco que se lanza contra el pelotón. En 1968 esta aventura se convirtió en una película con el mismo nombre y temática. “Caballo prieto azabache, cómo olvidar que te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa”.

• El 1 de febrero fue el programa con las canciones más exitosas de los años cincuenta, sesenta y setentas. En 1963 la canción más radiada fue “Stand by me”, que fue grabada y dada a conocer en 1961. Es obra de Ben E King junto a Jerry Lieber y Mike Stoller, quienes eran miembros del grupo The Drifters, de hecho, se pensó que el grupo la grabara de relleno en alguno de sus discos, pero el manager que tenían se opuso, por lo que Ben E King, ya de solista la grabó por su cuenta, logrando ser un gran éxito. Está basada en una canción de góspel del grupo “The Staples Singers” que hablaba sobre esclavos que trabajaban en la recolección del algodón en Los Estados Unidos. “When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me”.

• Para el 14 de marzo se escucharon algunas canciones que funcionan muy bien para hacer los quehaceres del hogar. Entre muchas que fueron programadas está “Hakuna matata” de la película del “Rey León”, de Disney de 1984. Es interpretada por la suricata Toimón y un facóquero Pumba. “Hakuna matata” es una expresión suajili que significa “no hay problema”. Hay una versión de ella, de 1984, con Jimmy Cliff, músico jamaiquino y Lebo M, músico sudafricano, que está incluida en su disco “Ritmo de las Tierras del Orgullo”, inspirado en la película del “Rey León”, que puede ayudarnos muy bien a sacar la ropa de la lavadora y a ponerla en el tendedero para que se seque. Igual funciona si tienen secadora al momento de meterla, sacarla y doblarla. “Hakuna Matata! What a wonderful phrase. Hakuna Matata!, ain't no passing craze”.

• Para abril, en concreto el día 18, tuvimos versiones muy diferentes de canciones muy conocidas.

En 1968 el músico brasileño Sergio Mendes con su grupo Brasil 66 lanzaron el disco elepé llamado “Fool on the hill”, que es una canción de los Beatles, la cual incluyen en el material discográfico. Está grabada, como el resto de las rolitas del disco, en ritmo de samba, pero con toques de jazz. Como todos lo sabemos, hay grabaciones de las canciones de los Beatles en todos los ritmos posibles, como ejemplo en chilout, mariachi, banda, son, salsa, blues, gregoriano, etcétera, etcétera. Me parece una versión muy agradable esta de Sergio Mendes. “But the fool on the hill, sees the sun going down and the eyes in his head. See the world spinning 'round”.

• El día 20 de junio el programa sirvió para dar a conocer a algunos hermanos de cantantes famosos que también cantan, aunque sean poco conocidos. Presentamos a Santiago Dante: Es un cantante que por su nombre no relacionamos con algún músico pero sí les comento que es hermano de Leopoldo Dante, algunos ya sabrán de quien se trata, pues es nada más y nada menos que Leo Dan. Realmente no pude encontrar información de este hombre, solo videos, sobre todo de los años ochenta con actuaciones en programas de televisión, por lo que supongo que ha tenido una larga carrera musical en la que logró tener algunos éxitos en su natal Argentina como “Amigos de la vida”, “Yo no sé lo que sientes por mí” y “Ven que quiero verte feliz”.

• Un 18 de julio, el programa presentó diferentes estilos de rock, y uno de estos es el rock and roll. Se puede decir que el rock and roll es el padre del rock. Fue un ritmo que se comenzó a escuchar en los años cincuenta en los Estados Unidos. El primer disco de rock and roll que consiguió ser muy exitoso es el de Bill Halley y sus Cometas con la canción “Rock around the clock”. Sus creadores son Max C. Freedman y James E. Myers. Haley la grabó en 1954. No solo en 1955 fue muy escuchada, también en 1960 y 1970, que regresó a las listas de éxitos de varios países. Se convirtió en un himno para la juventud rebelde de mediados de la década de los años cincuenta. Es considerada la canción de rock and roll que más ha influido para que triunfara el rock and roll en el mundo. “One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight”.

• Escuchamos a grupos o solistas que tuvieron solamente dos grandes éxitos un 11 de julio. Uno de estos grupos son los holandeses Shocking Blue. Lograron la inmortalidad con su canción de 1969 llamada simplemente “Venus”, que está basada en una canción tradicional llamada “La canción del Banjo”, que interpretaba el Trío The Big Three y que a su vez se basaba en la tradicional “Oh Susanna”, de 1948. Fue tan grande el éxito de esta rolita a nivel mundial que algunos los consideran artistas de un solo éxito, pero se les olvida que también lograron ser reconocidos por su “Never marry a railroad man” de 1971. La banda se desintegró en 1984 y nos dejaron once discos de larga duración. “A goddess on a mountain top, was burning like a silver flame. The summit of beauty and love and Venus was her name”.

• Para el 22 agosto el programa fue sobre canciones que están escritas y cantadas en dos idiomas. Una canción que empieza con una introducción en francés pero que se desarrolla después en inglés es de los Bee Gees lleva por título “Lamplight”. Es de 1969 de su disco, que por cierto me gusta bien mucho, llamado “Odessa”. Aunque el que carga con el peso de la interpretación fue Robin, es una composición de Barry, Robin y Maurice Gibb, y se grabó el 25 de octubre de 1968, en los estudios Trident en Londres, Inglaterra, con la participación de Colin Petersen en la batería y una orquesta dirigida por Bill Shepherd. “Alons, viens encore, cherie. J'attendrai patiemment sous la lampe dans la vieille avenue. Then I may end. She had things to buy. I close my eyes. Yet I don't know why”.

• El 19 de septiembre se escucharon en el programa diferentes grupos mexicanos. De diferentes estilos y corrientes musicales. Uno de estos son Los Caifanes, que son un grupo de rock mexicano considerado entre los mejores que ha dado este país. Estuvieron en activo de 1987 a 1995 y de 2011 a la fecha con reuniones constantes. Curiosamente, tienen cuatro discos de larga duración editados y nueve más de compilaciones de sus éxitos. Sus letras, escritas en su mayoría por el vocalista Saúl Hernández, tienen influencias del surrealismo y el existencialismo y de elementos de la mexicanidad. Su canción “Amanece” es muestra de su arte “. “Nunca nadie me podrá parar, sólo muerto me podrán callar”.

• Canciones dedicadas a alguna cosa fueron las que tuvimos el 14 de noviembre. Escuchamos, entre varios más, al grupo Mocedades que, en 1975, incluyó en su disco de larga duración de nombre “La otra España”, la canción que está dedicada a un instrumento musical de origen andino, se llama el instrumento y la canción “Charango” y fue escrita por Juan Carlos Calderón. Es una oda a la nostalgia que utiliza este instrumento como símbolo central que se convierte en la voz que expresa la melancolía del narrador. Se hace referencia al origen humilde del charango que es descrito como una mezcla entre la guitarra y el fango. “Canta charango, que te ayude la quena al cantar. Que se callen los enamorados y el río se lleve la pena al mar”.

FRASE

“En tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido sobre la vida; continúa”. Robert Frost

