Cromañón: Canciones para revivir la infancia

El 30 de abril, en México, es conocido como el Día del Niño, desde 1924 año en el que Álvaro Obregón, Presidente de México en ese tiempo, firmó el decreto para reconocer los derechos de los niños. A nivel mundial la ONU aprobó el día 20 de noviembre como el Día del Niño, pero en nuestro país al empalmarse con el Día de la Revolución, se dejó el 30 de abril. Por esta infantil razón es que este Cromañón está destinado a canciones que fueron escritas para los chamacos.

Los Pitufos

• Los Pitufos, esos seres azules con ropa y gorro blanco que siempre están escapando del malvado Gargamel y su gato Azrael, nacieron en 1959 en Francia, y en 1981 llegaron a nuestro país en una serie de televisión que ellos mismos protagonizaban. Grabaron varios discos y una de las canciones que más me cuachalanguea de todas es “Baños de luna”, en la que nos invitan a darnos unos buenos baños de luna que son muy buenos para sentirse mejor. “Con baños de luna tú te sentirás mejor, tómalos de noche cuando se haya ido el sol”.

Luis Pescetti

• Luis Pescetti, argentino con una trayectoria amplia en el campo de la educación y una sólida carrera en nuestro país, ha grabado varios discos muy buenos y divertidos, pues también cuenta chistes, que son del agrado de los adultos y los niños. De su basta discografía y sus muy buenas canciones, una que me gusta mucho se llama “El campamento”, que nos describe, con muy buen humor, lo que sucede en un campamento de chamacos. Es de 1999 de su disco en vivo “El vampiro negro”. “Nunca me baño y la casa de campaña huele a peste, que los moscos se mueren al entrar. Mis pantalones ya se paran y caminan. Y si vieras mis calzones son como un arma nuclear”.

Los Hermanos Rincón

• Los Hermanos Rincón (Gilda, César y Valentín) desde 1971 hacen música para los niños y a lo largo de todos estos años han grabado más de veinte discos, siempre se han mantenido un poco al margen de los grandes medios de comunicación y aun así han llegado a ser muy conocidos en Latinoamérica. Una de sus canciones más conocidas es “El niño robot”, en la que nos comentan de un niño robot que va a la escuela. “El niño robot le dijo a la abuela, que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto. La cuerda le daba cosquillas al nieto”.

Pro Música de Rosario

• El Pro Música de Rosario, un ensamble vocal e instrumental argentino que se ha dedicado a la música antigua ha tenido el buen tino de grabar algunos discos dedicados a la chamacada, en el que las canciones son interpretadas con muy buena calidad técnica. Ellos grabaron la canción tradicional infantil de nombre “El señor don gato”, que no se sabe quién fue su autor. Es una canción conocida en varios países de habla hispana y ha sido versionada por muchos artistas. Nos cuenta de un gato que lee una carta de amor y se emociona tanto que cae del tejado. “Estaba el señor, Don Gato, sentadito en su tejado. Maramiau, miau, miau, miau. Sentadito en su tejado”.

Cri Cri

• Francisco Gabilondo Soler alías Cri Cri, me parece un genio como compositor y arreglista. Aunque no grabó muchos discos, aproximadamente siete, hay un buen número de recopilaciones con sus canciones más queridas. Yo les recomiendo la colección “Las 100 clásicas de Cri Cri” y “Cri Cri cuentos y canciones” del Selecciones de Reader´s Digest. La canción que más me gusta de él se llama “El pato bizco”, es de 1942 y está hecha como un foxtrot. “Hay un pato bizco que se cae a cada rato; hombre, pobre pato con los ojos al revés. Pero es un buen amigo, mucho muy cortés nunca, nunca dice no, si se trata de un favor”.

Imelda Miller

• “La banda dominguera”, escrita por el señor Rafael Sánchez, fue una rolita que en 1972 cantaba la yucateca Imelda Miller y que tuvo bastante éxito en nuestro país, sobre todo entre la chamacada, aunque no haya sido una canción escrita especialmente para los niños. Recuerdo que era muy socorrida en los festivales de las primarias cuando yo era niño y nos cuenta de una banda que toca en la plaza de un pueblo cada siete días. “Tengo una banda dominguera, que siempre toca en la plaza, con una tuba grandota y unos platillos de lata”.

Parchis

• Por allá de 1979 llegó a tierras del continente americano un grupo con 5 chamacos cada uno vestido de un color diferente, se hacían llamar Parchis y con sus coreografías y canciones lograron enamorar a una gran cantidad de niños y niñas que no dejaban de cantar e imitar sus bailes. Seguramente más de alguno de nuestros tres lectores bailó y cantó con ellos. Quizás su canción más representativa sea “La canción de Parchis” en la que se nos presentan cada uno. “Hola soy ficha roja, y yo soy la ficha azul, hola yo soy el dado, ahora dime qué eres tú, yo soy la ficha verde, laamarilla queda atrás, y todos todos bailamos, a tu ritmo y compás”.

Mahna Mahna

• Creados por Jim Hemson, Los Muppets han divertido a una gran cantidad de niños, jóvenes y adultos en todo el mundo con sus ocurrencias desde 1974. También cantan y tienen una singular manera de hacer sus propias interpretaciones de los éxitos de otros artistas, como es el caso de “Mahna mahna”, que grabaron a mediados de los noventa, que realmente no significa nada, y que es creación del italiano Piero Umiliani. Fue un éxito a finales de los años sesenta en diversos países del mundo con su estilo entre el pop y el jazz. “Mahna Mahna, do doo be-do-do.Mahna Mahna, do do-do do. Mahna Mahna , do doo be-do-do be-do-do be-do-do be-do-do-doodle do do do-doo do!”.

Mundo de Juguete

• “Mundo de juguete” fue una telenovela mexicana de larga duración, pues se transmitió por la televisión desde 1974 hasta 1977. Fue una adaptación de la telenovela argentina llamada “Papá corazón”. Tuvo mucho éxito y la canción de entrada, creada por Armando Manzanero y Bebu Silvetti, era interpretada por una muy joven y guapa Lupita Dalessio, más de alguno o alguna la recordara con cariño. La actriz, en ese tiempo muy pequeña, fue Graciela Mauri, que fue muy popular en ese tiempo. “A buscar (A buscar) y lograr (Y lograr), un bello lugar, donde brille siempre el sol. A buscar, (y lograr) y lograr, el lugar que yo, en mis sueños vi”.

Piero

• En 1975, Piero grabó junto a el Coro del Jardín de Infantes de la Cuevita la “Sinfonía inconclusa en la mar”, disco con diez canciones, nueve de autoría de Alejandro Mayol, que en aquel tiempo era sacerdote y una, la que da título al disco, escrita por Piero. Este es un disco que se ha reeditado varias veces y sigue en el gusto de las nuevas generaciones. La canción que da título al disco nos habla de una orquesta de animales marinos que están ensayando una sinfonía bajo del mar. “En un peñón de la costa, que bate mar noche y día. Se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director pejerrey, anteojitos de carey, con batuta y diapasón dio comienzo a la función”.

“Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás”, Tom Stoppard.

