Cinéfilo HD: El documental “One to One: John & Yoko”

Hablar de John Lennon es hablar de un genio musical del siglo XX que junto con los Beatles marcó un antes y un después en la historia del rock a nivel mundial.

Lennon, además, fue un intelectual, un rebelde, un poeta, un activista social y un gran padre. En cuanto a material fílmico y documental después de los Beatles existe poco fuera del icónico filme “Imagina”, una película y documental narrado por el mismo Lennon que muestra la verdadera historia detrás del personaje público y deja en claro que fue un ser humano con errores y aciertos.

“One to One: John & Yoko”

Es por eso que los fans del exbeatle (un servidor incluido), están recibiendo con mucho agrado el documental “One to One: John & Yoko”, dentro del marco del Sundance Film Festival CDMX 2025, que está siendo exhibido no solo en la Ciudad de México sino en varias ciudades del país. Justo cuando creemos que ya hemos visto todo, llega este documental y nos sorprende por su frescura su información de manera directa de sus protagonistas y la joya que es ver el concierto de Nueva York, restaurado y con una calidad de audio excelente.

La parte central del documental toma una parte muy importante en la vida del cantante. El 30 de agosto de 1972, en la Ciudad de Nueva York, John Lennon dio su única presentación completa después de salir de los Beatles: el Concierto Benéfico One to One. Su interpretación, junto a Yoko Ono, dejó a todos deslumbrados y calló las bocas de aquellos que dijeron que Lennon sin sus compañeros perdería su magia.

El documental “One to One: John & Yoko”, del director Kevin Macdonald, utiliza aquel épico evento musical como punto de partida para recrear 18 meses decisivos en las vidas de John y Yoko. Para 1971, la pareja se había mudado a un pequeño departamento en los Estados Unidos, en donde veían demasiada televisión local.

“One to One: John & Yoko”

El filme utiliza una desordenada mezcla de programas de televisión para conjurar aquella era a través de lo que ambos habrían visto: la Guerra de Vietnam, El Precio es Correcto, al presidente Nixon, comerciales de Coca-Cola, la serie de Los Walton y más.

Conforme John y Yoko viven un año de amor y transformación en los Estados Unidos, ambos comienzan a cambiar el enfoque que tenían hacia las protestas, lo que los llevó a dar el concierto One to One, inspirados en un programa de televisión que exponía a Geraldo Rivera.

Filmado en una fiel reproducción del departamento en Nueva York que ambos compartían, “One to One: John & Yoko” también incluye una gran cantidad de material nunca antes visto, entre los que se encuentran videos caseros y muchas grabaciones de las llamadas de John y Yoko, para ofrecer un punto de vista único sobre aquel tiempo trascendental en la vida de una de las parejas más famosas y polémicas del mundo de la música.

Es una conmovedora mirada a la vida de la pareja tras su llegada a la transformadora Nueva York de los años 70, explorando su mundo musical, personal, artístico, social y político. Ya no era el Lennon de los Beatles, era el musico solista haciendo una mancuerna rara, pero comprensible con su esposa. Ya en la película de “Imagina” el mismo Lennon platicaba que era válido cambiar de opinión sobre cosas importantes, tema que se trata aquí de una forma más específica. Ambientada en 1972, en el contexto de una época turbulenta de la historia estadounidense, la película fue dirigida por Kevin Macdonald.

“One to One: John & Yoko”

En el centro de la historia se encuentran los conciertos One to One , las únicas actuaciones de larga duración de John Lennon después de The Beatles, acompañado por Yoko Ono, The Plastic Ono Band, Elephant’s Memory e invitados especiales.

Este concierto es todo un documento histórico, existe una versión de culto que fue popular en VHS que fue lanzado a finales de los 80’s y que solo incluía las canciones, a diferencia de esta versión donde veremos los diálogos entre una canción y otra. Y en cuanto a imagen, nada que ver con la calidad en alta definición que vemos en la gran pantalla. Incluso hay un disco LP (que se lanzó en su momento) que recopila las mejores canciones de este concierto.

Con audio de concierto remezclado producido por Sean Ono Lennon, la película presenta material recientemente transferido y restaurado, así como una gran cantidad de archivos personales nunca antes vistos ni escuchados, como llamadas telefónicas y películas caseras grabadas y filmadas por los propios John y Yoko.

Tal vez muchos no estarán contentos con el protagonismo que se le da a Yoko en el documental, veremos una manifestación de Yoko por proclamar que John Lennon era suyo y de nadie más, pero es la primera vez que vemos su punto de vista de todo lo que vivió en esos días, desde la ruptura de los Beatles hasta su desarrollo como “cantante” y que de alguna manera también se convirtió en parte de la historia.

Una mirada al interior de dos de los artistas más influyentes e icónicos de la historia, la película ofrece una oportunidad íntima para que los espectadores viajen al interior de las vidas de John y Yoko y experimenten las decisiones, pasiones y desafíos que enfrentaron durante este tiempo.

“One to One: John & Yoko”

Este documental es un grato viaje al pasado de cuando la música era realmente música.

Recomendable para cinéfilos beatlemaniacos, fans de John Lennon y de la buena música en general. ¡Nos vemos en el cine!

