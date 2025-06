Música conmemorativa, diversa y en expansión, la OFJ presenta su Segunda Temporada 2025

Con un ciclo de presentaciones, que va del 5 de junio al 13 de julio, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) presenta su Segunda Temporada 2025, compuesta por seis programas que combinan grandes clásicos, colaboraciones internacionales y una firme apuesta por las compositoras del siglo XX y XXI.

Con el Teatro Degollado como escenario, esta nueva temporada comprende 20 obras de 18 compositores, bajo la dirección del maestro José Luis Castillo, Director Artístico de la OFJ, y de tres directores invitados, que son Roberto Beltrán, Diego Naser y Emmanuel Siffert.

A ellos se suman la destacada pianista española Noelia Rodiles y el renombrado ensamble mexicano de percusiones Tambuco.

Segunda Temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro Degollado

En conferencia de prensa Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura, destacó el énfasis que la Orquesta pondrá en el reconocimiento a las compositoras elegidas en esta temporada y la convicción del director artístico de la OFJ por promover el talento mexicano.

La programación de esta segunda temporada brilla por su carácter conmemorativo.

Se rendirá homenaje a Sofia Gubaidulina (1931–2025), una de las grandes figuras de la música contemporánea, recientemente fallecida; a Dmitri Shostakovich, en el 50 aniversario luctuoso; a Georges Bizet, por los 150 años de su muerte; a Rodolfo Halffter, a 125 años de su natalicio; y al compositor Julián Orbón, en el centenario de su nacimiento.

Tres obras incluidas en esta temporada serán estrenadas por primera vez en México, que son “Le Moulin de la Galette”, del suizo René Gerber, así como “Naissances” de Caroline Charrière, y “Rituales Amerindios” del compositor argentino Esteban Benzecry, ampliando el repertorio sinfónico accesible al público mexicano.

José Luis Castillo, Director Artístico de la OFJ, destacó que entre enero y mayo de este año, más de 20 mil personas han asistido a las actividades de la OFJ, que ha ofrecido 33 conciertos en distintos formatos y foros.

De estos conciertos, nueve de ellos agotaron localidades, incluyendo dos exitosas presentaciones recientes en el Festival Cultural de Mayo.

Segunda Temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro Degollado

PARA SABER

La programación completa puede consultarse en www.ofj.com.mx y los boletos están disponibles de 100 a 400 pesos, a la venta en la taquilla del Teatro Degollado y a través de la plataforma www.boletomovil.com/teatro-degollado.

AGÉNDALO

Cartelera completa:

● Programa 1: Gubaidulina y Shostakóvich

5 y 8 de junio | 20:30 y 12:30 h.

Obras: Poema-Skazka (Gubaidulina) y Sinfonía No. 11 (Shostakóvich).

Precios: 100-400 pesos.

● Programa 2: Tailleferre, Bizet y Tchaikovsky

12 y 15 de junio | 20:30 y 12:30 h.

Obras: Obertura (Tailleferre), La arlesiana (Bizet) y Suite orquestal No. 3 (Tchaikovsky).

Precios: 100-400 pesos.

● Programa 3: Debussy y Takemitsu

19 y 22 de junio | 20:30 y 12:30 h.

Obras: Dos nocturnos, El mar (Debussy) y From me flows what you call time (Takemitsu).

Precios: 100-400 pesos.

● Programa 4: Galindo, Benzecry, Ortiz y Strauss

26 y 29 de junio | 20:30 y 12:30 h.

Obras: Tres preludios (Galindo), Rituales Amerindios (Benzecry), Kauyumari (Ortiz) y Suite de El caballero de la rosa (Strauss).

Precios: 100-400 pesos.

● Programa 5: Berlioz, Gerber, Charrière y d’Indy

3 y 6 de julio | 20:30 y 12:30 h

Obras: Beatriz y Benedicto (Berlioz), Le Moulin de la Galette (Gerber), Naissances (Charrière) y Medea (d’Indy).

Precios: 100-400 pesos.

● Programa 6: Halffter, Orbón y de Falla

10 y 13 de julio | 20:30 y 12:30 h.

Obras: Divertimento (Halffter), Partita No. 4 (Orbón) y Concierto para piano (de Falla).

Precios: 100-400 pesos.

Segunda Temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro Degollado

Para más información, puede consultarse:

www.ofj.com.mx.