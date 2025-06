Una apuesta ganadora: habrá un crossover de Batman y Deadpool

¿Habrá un personaje de superhéroes sin poderes más icónico que Batman? Por el tiempo y volumen de ventas, pareciera que no. Ya han pasado varias décadas desde que el Hombre Murciélago fue creado por Bob Kane en 1939. Mes a mes, su casa editorial le publica varios títulos. Bruce Wayne, el multimillonario de Ciudad Gótica y alter ego de Batman, sigue siendo del gusto de los lectores de cómics.

DC Comics publica más de 20 títulos relacionados con Batman, lo que representa el 50 % de su catálogo mensual. Entre ellos están: Batman, Detective Comics, Batman: Urban Legends, I Am Batman… entre otros títulos relacionados con los integrantes de su bati-familia y, por supuesto, con su extenso catálogo de excéntricos o desquiciados súper villanos.

Batman y Deadpool

Sin quedarse atrás —aunque sin ser tan referencial ni histórico como el Caballero de la Noche (The Dark Knight)—, tenemos al mercenario con poderes autorregenerativos, Deadpool, cuya última película recaudó 1,338 millones de dólares a nivel mundial, y en la que coprotagonizó junto a otro consentido del mundo de las historietas: Wolverine.

Irreverente, malhablado y transgresor —y, por tanto, muy ad hoc con esta postmodernidad—, Deadpool como personaje atraviesa un buen momento; tiene público tanto entre los viejos como entre los nuevos fanáticos del cómic y del cine de superhéroes.

No se necesitaba ser un genio del marketing para idear un crossover entre estos dos personajes. Si bien no será en la pantalla grande ni en la pequeña —para no meterse en embrollos de multiversos y tierras paralelas—, los tendremos reunidos en un par de cómics.

La última vez que estas dos casas editoriales del cómic hicieron un crossover fue en el ya lejano 2003, con la Liga de la Justicia y los Avengers. En términos legales y comerciales, reunir a personajes de sellos editoriales distintos tiene su dificultad.

El primer cómic que reunirá a Batman y Deadpool saldrá el 17 de septiembre del presente año. Su guion correrá por cuenta de Zeb Wells y será dibujado por Greg Capullo.

Zeb es guionista regular de Spider-Man y fue coguionista de “Deadpool and Wolverine”; por su parte, Capullo es ampliamente conocido en la industria por sus trabajos en Batman y X-Men. Además, el título incluirá one-shots que desarrollarán aventuras de respaldo, en las que se enfrentarán personajes tanto de Marvel como de DC.

Este crossover reúne a dos personajes con morales y perfiles totalmente disímbolos: ambos son superhéroes —bueno, en el caso de Deadpool, resulta más bien un antihéroe que no necesariamente combate a los villanos—; a él le pagan por matar: es un asesino a sueldo con gran carisma e irreverente encanto. Batman, en cambio, cuida de Ciudad Gótica como su vigilante, y por principios éticos tiene prohibido matar.

Como adelanto de la historia que está por salir en septiembre, podemos decir que Wade Wilson ha sido contratado para realizar un trabajo en la ciudad del Hombre Murciélago. Aquí la pregunta es: ¿Batman, el mejor detective del mundo, lo ayudará o lo combatirá? Habrá que esperar.

Batman y Deadpool

El segundo crossover saldrá en noviembre de 2025, de la mano de otras dos grandes figuras del mundo de las historietas americanas: Grant Morrison como guionista e ilustrado por Dan Mora. Ya en su oportunidad daremos más detalles de este ejemplar.

Todos quieren con el Hombre Murciélago, lo decimos en un sentido no romántico. El personaje vende, sino pregúntele a su sello editorial. A mi parecer, dos de sus mejores crossovers fueron también con personajes de mala reputación, a los que podríamos catalogar de criminales: The Darkness, de 1999, y el otro con Spawn. Esta mancuerna dio para tres cómics: uno de 1994, escrito por el legendario Frank Miller y dibujado por el creador de Spawn, el también empresario del coleccionismo de figuras de acción Todd McFarlane.

La lista de crossovers de Batman es larga, pero con Marvel ya ha tenido varios: con “Daredevil” (1997), “The Punisher” (1994) y “Capitán América” (1996). A estos se suma el que hará con Deadpool. Habrá que esperar hasta septiembre y noviembre para ver qué tal se la llevan el mercenario de rojo boquiflojo y el lacónico vigilante del manto oscuro.