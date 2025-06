33 Revoluciones: Lorena Bargalló, sin freno

Lorena Bargalló está imparable, actualmente, sigue grabando “La CQ Nuevo Ingreso” disponible en VIX y por Canal 5, cuya segunda temporada se estrenó el 7 de marzo en VIX y el 7 de abril en televisión abierta.

En teatro la podremos ver en “Código Rosa”, interpretando a Ana a partir del 29 de mayo en el Foro Lucerna, además, participa en la serie “La Jefa”, donde aparece en 15 episodios.

Lorena Bargalló

Pronto llegará a cines y plataformas “Lo que intentamos ser” película en la que da vida a su primer protagónico en cine, ha sido el proyecto que más la ha marcado, no solo por ser su primer papel protagónico en cine, sino por la responsabilidad y el desafío que representó.

Trabajar con actores experimentados ha sido clave en su crecimiento profesional, recuerda con especial cariño su interacción con Edgar Vivar en “Vecinos”, con quien compartió valiosos consejos sobre la comedia, aprendí muchísimo al escucharlo y al verlo actuar, fue una experiencia muy enriquecedora.

Bargalló anhela interpretar un papel que combine sus dos grandes pasiones: la actuación y la danza, interpretar a una vedette, una cabaretera, una “Aventurera” sería el papel perfecto porque combinaría su formación como bailarina con la actuación.

Para Lorena, las críticas y la presión son parte del crecimiento, el día que recibió su primer comentario hatesupo que iba por buen camino: “No puedes gustarle a todo el mundo, pero cuando empiezas a crecer, inevitablemente llegan las críticas. Aprendí a verlas como parte del proceso”, comenta.

Y también tiene interés en la dirección y la producción, contar historias y en el futuro, producir sus propios proyectos.

En los próximos cinco años se visualiza protagonizando series y películas, estudiando dirección y producción, y trabajando entre México, España y Estados Unidos, el sueño americano, llegar a Hollywood, es la cima del cine.

Uno de los retos más desafiantes de su carrera fue interpretar a Pacomio en la obra “Aventurera”, un personaje masculino, tuvo que prepararse con una coach actoral para trabajar su corporalidad, la voz y la energía masculina.

Lorena Bargalló es una artista versátil, disciplinada y con un futuro prometedor en la industria del entretenimiento, sin duda, seguiremos viéndola, en teatro, cine y televisión, y es apropósito que la entrevistamos.

Lorena Bargalló en "La CQ Nuevo Ingreso"

—¿Cómo nace tu gusto por la actuación?

—Desde niña me ha llamado la atención, estuve estudiando, iba tomando cursos y además baile, cinco veces campeona de España. Empecé a desarrollar mucho más la actuación, una vez trabajando en musicales, en personajes como bailarina, me empieza gustar mucho… Me metí a estudiar en Madrid y en Barcelona actuación, sin embargo, al llegar a México fue el despunte de mi carrera.

—¿Con las producciones en plataformas digitales crees que es más fácil poder actuar en películas?

—México ya tiene a gente en cine conocida en todo el mundo: Cuarón, Del Toro, Iñárritu, Diego Luna, Gael García, Salma Hayek…

—¿Crees que eso te permite abrirte camino en el extranjero?

—Las plataformas es una buena oportunidad para todos los actores, creo que nos da la oportunidad de tener más trabajo porque cada vez somos más actores, cada vez el medio es más grande. Pero sí, las plataformas ayudan por supuesto y ahorita han salido aplicaciones donde puedes directamente mandar tu perfil para producciones; por ejemplo, “La Jefa” la conseguí así, mandé mi casting y me seleccionaron a través de esta aplicación. Mi idea es estar trabajando entre México, España y Estados Unidos, es lo que a mí me encantaría, es con lo que sueño. Justamente las plataformas tienen visión en todo el mundo, creo que es mucho más fácil, hoy en día puedes ver estas producciones de todas partes del mundo: en Turquía, toda Asia, España, en toda Europa. Las plataformas te permiten ver lo que tú quieras y por supuesto el tema de las plataformas te permite ser conocida en el mundo entero.

Lorena Bargalló

—¿Cuáles son tus 5 mejores películas mexicanas?

Mi top 5 de películas mexicanas son: “Rojo Amanecer”, “Roma”, “Amores Perros”, “Amarte te Duele”, “Chicuarote” y “La Caída”.

—¿Cuáles son tus 5 mejores películas de cine mundial?

—Mi top 5 de películas de cine mundial son: “El Padrino”, “La Vida es Bella”, “Regreso al Futuro” y “Pearl Harbor”.

—¿Qué crees que le hace falta a la industria del cine Hecho en México?

—Podríamos decir que cada país tiene su forma de hacer cine, son formas de ver la industria del cine, de forma muy distinta, dependiendo de cómo te adaptes en los distintos países, sin embargo, para mi México tiene su magia.