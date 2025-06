La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) continúa su segunda temporada 2025 con un programa que fusiona influencias estéticas de Japón y Francia. Bajo la dirección del maestro José Luis Castillo, el Tercer Programa se presentará el jueves 19 de junio a las 20:30 horas y el domingo 22 de junio a las 12:30 horas, en el majestuoso Teatro Degollado.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta un viaje sonoro entre Japón y Francia (Cortesía)

El concierto incluye dos obras icónicas del compositor francés Claude Debussy: Dos nocturnos y El mar, piezas inspiradas en los grabados japoneses Ukiyo-e que el músico descubrió durante la Exposición Universal de París en 1889. Estas composiciones reflejan una delicada conexión entre la naturaleza, el arte visual y la música impresionista.

Como parte de este programa, la OFJ interpretará por primera vez en su historia una obra del compositor japonés Toru Takemitsu: From Me Flows What You Call Time, una pieza que será ejecutada por el reconocido ensamble de percusiones Tambuco. Fundado en 1993 y nominado en cuatro ocasiones al Grammy, Tambuco es uno de los grupos más destacados del mundo en su género, conocido por su fusión de instrumentos tradicionales y contemporáneos.

La obra de Takemitsu invita al público a sumergirse en un universo de sonidos vibrantes, campanas suspendidas y resonancias sutiles, en una experiencia sensorial única.

Los boletos tienen un costo de entre 100 y 300 pesos y pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Degollado o a través de boletomovil.com.