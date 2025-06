El Conejo y su Amigo en la Luna: James Nuño

“Miré al roedor. Daba la impresión de crecer aún más a cada segundo. No quería acercarme. Sus dientes estaban demasiado expuestos y temía que me arrancara la mano. Los chillidos comenzaban a ponerme ansioso. Entonces hice lo único que podía hacer. Busqué un palo, un fierro o algo con que golpearla. Pero no encontré nada. Me acerqué a uno de los archiveros destartalados. Ahí vi un tomo de lo que parecía ser una vieja enciclopedia, polvoso, pesado, enmohecido y ataviado en una pasta dura a punto de sucumbir. Lo tomé entre mis manos, caminé hacia la rata, lo alcé sobre mi cabeza y lo dejé caer sobre el animal. Escuché tronar un hueso. Pero, con todo, seguía chillando y sacudiéndose. Repetí la operación una, dos, cinco veces, hasta que dejó de moverse, hasta reventar su cráneo, hasta que vi sus sesos y tripas regados en el piso, en mis zapatos, en mi pantalón…”.

El pasado jueves 12 de junio, en Cafecito Miamor / Santa Tere Teatro de Barrio (Juan Álvarez 1112, Col. Santa Teresita), se presentó la más reciente novela del tapatío James Nuño: “Cazador de erratas” (Ed. Textofilia, 2024). Acompañaron al autor Paola Llamas Dinero y Rubén Gil Hernández Silva para comentar el libro que, Alejandro Paniagua Anguiano, ha descrito como un homenaje “a la literatura, a la ficción que permea la realidad y a las palabras que nos configuran…”.

Historia en tono paródico, que destaca por su forma y juegos del lenguaje, por las rememoraciones a autores de culto como Jorge Luis Borges o a íconos de la cultura popular como Pedro Infante, sigue a Jeff Medina, hijo resentido y mediocre corrector de estilo, que busca hacerse de dinero para demostrarle a su padre que no es, a pesar de las constantes evidencias, un completo perdedor.

En el camino, y debido a una irónica errata en la sección de clasificados, terminará por enfrentarse a oficinistas aburridos, ratas gigantes, impresores vengativos, sectas borgianas, desde luego varios laberintos, y otras alimañas sólo para descubrir que quizá, en el fondo, su padre no era el animal rastrero que él siempre pensó.

James Nuño (Jalisco, 1984 / Foto de Cristina Bustamante), estoy muy seguro que lo conocen, es escritor y un editor en activo; autor de la novela “Los no muertos” (orgullosamente presentada en nuestra primera edición de Fóbica, festival de terror), suma también dos interesantes volúmenes de cuentos: “Inundaciones” y “Fantasmas”.

¡Anímense a seguir leyéndolo!