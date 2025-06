Arcelia Ramírez enfrenta la violencia que duele a todo un país en ‘Cocodrilos

La película “Cocodrilos” cuenta la historia de Santiago Ortiz, un joven fotoperiodista en el puerto de Veracruz que arriesga su vida al emprender un viaje en la incansable búsqueda de la verdad, después de que su mentora, la reconocida reportera Amanda González (Teresita Sánchez), cae víctima del crimen organizado. Santiago retoma su última investigación y pone a prueba los límites de su valentía para descubrir una realidad escalofriante que definirá su destino.

Cocodrilos (Cortesía)

En entrevista exclusiva con La Crónica de Hoy, la actriz Arcelia Ramírez, quien forma parte del elenco, compartió su proceso creativo, su visión sobre la historia y su experiencia interpretando a una madre que enfrenta un dolor profundo.

¿Quién es Arcelia Ramírez según Arcelia Ramírez?

“Es una pregunta que me cuesta trabajo, no sé qué puedo decir. Soy una mujer que nací en este país, en México, soy actriz, soy mamá, soy hija y soy hermana. Soy ciudadana. Uno no es algo así concreto y único, uno evoluciona y va cambiando y eso es parte del viaje que voy haciendo a través de la vida.”

¿Cómo llegas al proyecto Cocodrilos? ¿Qué te atrajo primero cuando leíste el guion?

“Yo ya había trabajado antes con Xavier Velasco, habíamos hecho una película hace mucho tiempo, era una película muy distinta, como de ciencia ficción. Mucho tiempo después me convoca a esta historia que siento que me interpeló, me cuestionó, me conmovió, me estremeció. Y creo que inmediatamente me dije: ‘Me voy a integrar a este equipo para hablar de esta realidad’. A veces los autores no tenemos la oportunidad de hablar de estos temas, y este es uno de esos proyectos que tocan de una manera tan directa las heridas profundas que tiene este país.”

¿Cómo trabajaste para interpretar emociones tan crudas y viscerales? ¿Cuál fue el proceso para encarnar a una madre que enfrenta un dolor tan grande y un toc tan intenso?

“Esta violencia lacera los núcleos familiares y los vínculos de las personas. Tuvimos una sesión de ensayos bastante ardua con Xavier, con Hoze Meléndez, para desentrañar las relaciones entre nosotros y saber cuáles eran nuestros antecedentes remotos. Hablamos muchísimo, hubo conversaciones, hicimos lecturas.

Xavier nos señaló el tono con el que quería contar la historia y después teníamos un material lo suficientemente claro como para llegar al set y verificar todo eso. Filmamos esta película en Veracruz, estado que inspiró la historia. Las condiciones eran difíciles y también las maneras de filmar las escenas y las crisis que le daban a mi personaje. Era como partirlo en muchos pedazos, fue un desafío.”

¿Qué tanto hay de Arcelia como madre en la madre que vemos en pantalla?

“Los personajes de mamá, después de ser mamá, te ayudan a dimensionar este amor y responsabilidad que siente uno con los hijos. En este caso también había un grado como de rol invertido, porque el personaje de Hoze Meléndez es como el papá de mi personaje, aunque fuera el hijo.

Hay una fragilidad y esta necesidad de que él la cante y que la trate con mucha delicadeza, evoca un cambio de rol cuando la cubre, la protege y la arrulla casi.”

¿Qué te gustaría que el público sintiera o reflexionara después de ver la película?

“Uno a lo que aspira es a que sea un material que sacuda la conciencia, que sea un espejo oscuro que refleje una realidad inadmisible, que llegue a instancias de la gente que puede hacer cambios en este país y que se hagan. Hay muchas cosas que están mal hechas en este país, de mucha corrupción y mal funcionamiento; justo estas historias que duelen tanto son las que nos pueden llegar a conmover para que cambien las cosas. Sí creo que el cine, el arte y la cultura pueden humanizarnos.”

¿Cómo haces para ‘desconectarte’ después del rodaje?

“Fue difícil. Desde hace mucho tiempo no suelo llevarme a los personajes a casa. Hago corte y me voy a la vida real, a pasar a otra cosa. Pero sí creo que queda la satisfacción de saber que estamos poniendo un granito de arena, que estamos poniendo sobre la mesa estos temas.”

¿Qué les dirías a las madres que atraviesan una situación similar?

“A través de esta película y como persona quiero abrazarlas, acompañarlas y empatizar con ellas. Decirles que hay que fortalecer y contener a nuestros hijos para que sigan con la misión y el compromiso con la verdad que los lleva a dar pasos de mucho riesgo en este país. Es una situación injusta que espero que en algún momento se modifique y que nuestros periodistas puedan ejercer su profesión con la seguridad que merecen.”

Sobre la investigación para el proyecto, Arcelia concluyó:

“La investigación honda y profunda la hizo Xavier, nos basamos en el guion como tal para preparar este proyecto. Es una película muy personal en la que él estuvo muchos años trabajando y, de alguna manera, yo siento que con mi personaje se narran los daños colaterales de la violencia que vienen de generación en generación. A raíz de ahí se le desarrolla una misofobia. Fue un proceso muy humano, muy intenso y que espero que resuene con quienes la vean.”