33 Revoluciones: La Bande-Son Imaginaire

Cada determinado tiempo en la escena musical, hablamos de la mexicana, surge un grupo con una propuesta que sorprende, que mezcla cosas que normalmente no se ven en un grupo de rock.

Y, por mencionar alguno, en algún momento aparece en la escena un Café Tacvba, que tenía cuatro integrantes: uno tenía la gracia de cantar, saltar y bailar por todo el escenario, dos tocaban guitarras acústicas y el otro tenía una caja de ritmos… no tenían batería, no tenían guitarras eléctricas y, sin embargo, armaban el slam.

Otra de las bandas que me vienen a la mente, que también tenían una propuesta diferente fue la Santa Sabina, con un rock oscuro, un rock que la gente no comprendía, con una voz femenina al frente y que le daba otra perspectiva al rock nacional, al rock hecho en México.

Y qué tal La Castañeda de Ciudad de México, que mezclaba música con performance y teatralidad, todo un concepto, una referencia a un manicomio en Ciudad de México, así es que todos los músicos estaban pelones, vestidos igual como recién salidos de un manicomio

De las bandas recientes: San Pascualito Rey, donde un Pascual Reyes, el vocalista, elabora unas letras musicales muy al estilo de José Alfredo Jiménez, pero con música trip hop, música oscura, guitarra eléctrica, una música como saliendo de la depresión de la mejor manera y con unas letras que de verdad llegaban al corazón.

Actualmente surgen desde Oaxaca una banda con mucho de imagen, como de película de blanco y negro, en donde los muertos, los fantasmas, los seres mitológicos, los seres que nacen de las leyendas que les contaban sus abuelos salen a la luz dentro de un marco musical como es el dark web de sintetizadores, de un violín, y los músicos salen vestidos de manera muy particular, ofreciendo una música y un espectáculo visual del cual no te podrás desprender.

Se trata de La Bande-Son Imaginaire, que sale de las entrañas de Oaxaca con todas esas costumbres y con todas esas leyendas, y que nos presentan una música bastante interesante, con cuatro discos de estudio a lo largo de 10 años en la cena musical.

La Bande-Son Imaginaire te hará volar, te hará soñar, te hará ver que existen otros mundos y que existe otro tipo de música original, música que sorprende, espectáculo que nadie se quedará sin dar una opinión, ellos son mexicanos y tienes que verlos.

Y los entrevistamos porque se presentarán en Guadalajara, este 12 de julio en C3 Stage.

Entrevista

—Un gusto poder platicar con La Bande-Son Imaginaire. ¿Cómo se diría también?

—La Banda Sonora Imaginaria.

—Digo, de cualquier manera, me gusta; porque si algo me ha sorprendido de la banda es que suena “mexican curios”, suenan a banda mexicana y a otra cosa traída de otro mundo.

—Sí, sin duda.

—Llegan a Guadalajara con su show que, indudablemente, por más que hayas visto una vez nunca será igual, platíquenos por favor ¿qué tienen preparado para este próximo 12 de julio en el C3 Stage?

—Bueno, siempre los shows de La Bande-Son son especiales, ninguno va a ser lo mismo, porque siempre salen cosas nuevas en cada momento, nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que va a suceder a veces. Es cuestión de ver qué sucede con el público y ese público nos da esa energía para transmitir. También vamos a hacer que esta ceremonia sea totalmente interesante a través de todo el trabajo que hemos tenido, creo que el año pasado estuvimos, ¿el año pasado o hace dos años?

—Sí, en el Foro Independencia.

—Sí, el año pasado estuvimos ahí, entonces ya pasó un largo tiempo, ya hubo un proceso de muchas cosas de aprendizajes, de ver qué elementos más se pueden agregar, incluso canciones que no se han tocado en Guadalajara. Todo esto va a ser un mar de cosas nuevas e interesantes que no se pueden perder.

—Ya lo creo que sí, creo que en 10 años han logrado llamar la atención firmemente.

—Ha sido un proceso súper complicado para una banda totalmente independiente, nosotros teníamos todas las puertas cerradas. Entonces, como todas las puertas estaban cerradas, decidimos construir nuestras propias puertas para después abrirlas, y en eso te llevas 10 años, al final, lo importante, es llegar al punto al que quieres, no importa el tiempo. El trabajo ahí está, la banda ahora ha tocado ya en Europa; ya ha tocado en un Vive Latino; ya tocó con Till Lindemann, que es el vocalista de Rammstein; va a tocar en el Teatro Metropolitán este septiembre, creo que ahí está, ¿no?, el fruto del esfuerzo.

La Bande-Son Imaginaire (Eduardo Newmann)

—Sí, he visto que han estado haciendo bastantes cosas, a mí se me ocurría decirle al gordito, este oscuro maníaco de Guillermo del Toro, que hiciera un remake de esta película de la muerte: “Macario”, y que La Banda Sonora Imaginaria hiciera el soundtrack. ¡Imagínate nomás!

—¡Uf, estaría de lujo!

—¡Estaría perrísimo!, ¿verdad?

—¡Sí! Ojalá te escuche, Guillermo del Toro.

—Guillermo del Toro, ¿estás ahí? Vamos a hacerle llegar nuestras peticiones de cualquier manera, vamos a pintar una lona en los puentes y vamos a hacernos escuchar, a ver si nos hace caso, digo, anda haciendo otras cosas extranjeras. Estamos haciendo algo mexicano, Guillermo, ¡hombre!

—¡Ahí está!, ¡ahí está!

—Por cierto, el otro día le preguntaba a un amigo: “Oye, ¿qué tal La Bande-Son?”. Y me dice: “a esos vatos les gusta ‘Macario’, la película, y no entiendo por qué”, me dijo el güey, ahora yo se los pregunto.

—O sea, justo decías, “Macario” es un pilar, creo que importante en el cine mexicano, y no solo el mexicano, creo que es una de las películas que hemos exportado y que la gente identifica como parte de la cultura mexicana, pero es difícil como también agarrar y decir un top de películas, es raro. Bueno, para mí es extraño porque hay muchas películas, hay mucha música, hay mucho arte que nos ha ido influenciando lo que hacemos; recordemos que nuestro proyecto es un proyecto más de arte que de música solamente, y eso implica cultivarnos de muchas, muchas raíces, de muchos, muchos otros artistas y de muchas culturas, ¿no? Entonces es difícil.

—Bueno, pues entonces, haz el paro Bram, dinos qué artistas o qué otras cosas, cómo te han sorprendido con esa temática.

—Con la muerte, ¡uf! Sí, claro, para empezar, soy fanático de las leyendas mexicanas, y no solo hablo de las que todos conocemos, que nos enseñan, de La Llorona y así; hay un montón también de leyendas prehispánicas que están loquísimas, del imaginario, del bestiario que teníamos cargando, es una locura; este personaje que se abre el pecho, que no tiene cabeza, que te encuentras, y que es una especie como de juicio para tu persona, es muy loco, eso me llama mucho la atención a mí. Y luego, como músico clásico, obviamente, otra vez hablando de Macabre, que es Macario, que viene toda esta corriente también de un estilo de composición que se llaman Danzas Macabras, también hay toda una cuestión ahí interesante; el más conocido es Saint-Saëns con su Danza Macabra, que todos conocemos, pero hay un montón de cosas ahí de música francesa impresionante, que evoca a todo el ritual funerario. Es una locura, en lo personales es una de las cosas que me inspira y que me hace sentir, así como oscuro. De hecho, si te das cuenta, tenemos ese track de “Macabre”, que es un homenaje a “Macario”, pero también tenemos un track que es menos conocido, pero que también hace referencia al cine mexicano y se llama “La Morte en Vintage”, y que es un homenaje a la película mexicana “El Escapulario”, que es también del cine de oro de terror.

—Sí, claro, buenísima película, algo que no nos quiso decir el Bram, ¿verdad? No la quiso mencionar. ¡Oye!, y digo, tantas leyendas, como decías, los nahuales, son muy, muy mexicanos. Este último que hubo, que fue más famoso, El Chupacabra, fuimos muy dados a imaginarnos que existen monstruos en los campos, en las praderas, en los volcanes, ustedes vienen de un lugar donde me imagino que hay muchas historias y hay mucha cultura, es Oaxaca. ¿Cómo nace la necesidad de expresarse o de hacer un grupo? ¿En qué momento se ponen y dicen: ¿Qué te parece si hacemos esto?

—¿Cómo surge la necesidad de hacer un grupo? Bueno, desde chicos dijimos: “vamos a hacer un grupo”, queríamos trascender, ser reconocidos, primeramente, ese era el objetivo, ser reconocidos, no sabíamos si íbamos a ser reconocidos en la música, si íbamos a ser reconocidos en el teatro, si íbamos a ser reconocidos en alguna otra arte. Pero el camino nos llevó a explorar el teatro y la música a la vez, fue por eso que nos encantaba explorar tipos de música diferente, en nuestra casa antes solamente se escuchaba música de banda, la música popular. No teníamos ese otro referente musical, entonces un día llega Oscar con unos discos raros, con carátulas oscuras y calaveras y cosas así, y pone la música y suena totalmente diferente a lo que ya veníamos escuchando siempre, entonces dijimos ¡wow! Hay un mundo de posibilidades allá afuera. No solamente es lo que la gente está escuchando acá, nosotros empezamos a indagar más, poco a poco, en aquel tiempo ya empezaba a surgir las redes sociales y YouTube empezaba a ser muy poderoso. Entonces nos empezamos a nutrir de bastante música que no podías conseguir en mucho tiempo; Oscar, quién sabe cómo le hacía, pues siempre llegaba con música nueva y con sus cuates y, posteriormente, pues decidimos hacer algo diferente, ya que teníamos anteriormente un proyecto que se llamaba En el Cabaret del Horror, que era un proyecto de teatro, y lo evolucionamos para que surgiera la banda, ya posteriormente dijimos, no, pues hay que involucrar un violín, estaría chido. ¿Quién mete un violín? Pues hay que hacerlo y así muchas cosas. Dijimos: ¿Qué no ha hecho la gente? Hay que hacerlo. ¿Eso ya lo hizo? No, hay que hacerlo, y ya. Fue de los planes que empezaron a dar forma a este gran proyecto que nos ha llevado a viajar por el mundo y que lleva ya cuatro discos en diez años.

—¿Y qué viene nuevo? Lanzaron una rola muy buena, por cierto. ¿Qué es lo que tienen preparado de nueva música?

—Pues ahorita viene un track nuevo que, si todo sale bien, va a salir en agosto, que irá formando parte del siguiente álbum, poco a poco.

—Viene siendo como la que sigue después de “Dicen que la muerte murió”.

—¡Ah!, ese es un remix, no es un track propiamente de la banda, es un remix de un grupo colombiano, la última producción de la banda es el “Synthesizer Magazine”, el álbum.

—¡Ah!, entonces me confundí, oí la rola y creí que era de ustedes.

—No, ese es un remix, lo que viene, lo que dice Bram, es que en agosto vamos a lanzar un track diabólico. ¿No, Bram? Sí, diabólico en todos los aspectos, hasta en la creación de la misma, sí, vamos a tocar el tema del diablo, o sea, ya hemos tocado el tema del diablo.

—Tenían que tocarla.

—El diablo en la cultura popular mexicana también tiene muchos, muchos rostros, y todos los artistas han abordado al diablo desde el punto de vista de lo católico y de las cruces invertidas y de bla, bla, bla, cuando hay un diablo culturalmente mexicano muy rico.

—Ya lo creo, entonces, ¿será la temática de todo el disco o solo de la canción que viene?

—No sabemos todavía, ¿no, Adi? Estamos en eso, hay muchos conceptos todavía en el aire y pues eso se va a ir desarrollando conforme pase el tiempo, ya lo dirá.

—Algo que me llama la atención y me gusta mucho es que tienen treinta y tres mil seiscientos setenta y siete oyentes en Spotify, y van a ir creciendo, van creciendo. ¿Qué les dice esto de las nuevas formas de consumir música en plataforma?

—Pues, antes la gente estaba muy dada, bueno, a los casetes, después al disco, ahora llega la era digital y creo que es algo bueno, y a la vez malo, porque a veces solamente encuentras cosas que no te llenan, ¿no? Y si tienes un círculo o un tipo de música que escuchas, ya no llega, a veces no llegas a más si no te pones a explorar y a la vez es bueno, porque si te gusta explorar y escuchar otras cosas, puedes conocer cosas de todo el mundo, sin importar en dónde estés, puedes escucharte cualquier álbum o cualquier disco y sin ninguna limitante.

—Así es, pues bueno, jóvenes, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo que le quieran decir a su creciente bola de fans que va creciendo con el tiempo y que tendremos la oportunidad de verlos el próximo12 de julio en el C3 Stage?

—Pues disfrútenlo, vengan a vernos, ya saben, los que ya nos han ido a ver a un show ya saben de la energía que se transmite y saben también que, aunque ya hayan ido a un show, esto siempre va a ser una experiencia nueva y repetible. Traigan a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, a todas las personas que puedan conocer, que compartan y que experimenten en carne propia lo que es vivir un show y un ritual. Saben que son un elemento más de todo este proceso creativo y todo este proceso artístico en el que estamos sumergidos y pues si no hay un espectador como ustedes, pues tampoco va a haber un show como el de nosotros. Entonces vengan, vengan y disfrútenlo.