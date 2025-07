Recordando a los Beatles

Por si usted no lo sabía, el 10 de julio es para la ciudad de Liverpool el Día de los Beatles, pues es el día en que en el año de 1964 (por cierto, un gran año) regresaron triunfantes a esa ciudad del Reino Unido después de una gira por los Estados Unidos. Se considera que a partir de esa fecha comenzó su internacionalización y ascenso a la fama. Cabe aclarar que para los fans el día internacional de los Beatles es el 16 de enero, porque ese día es cuando se inauguró The Cavern Club, que es el foro donde hicieron su debut como banda.

Aunque ya pasó el día, no queremos dejar pasar la oportunidad de homenajearlos con un compendio de discos o canciones de ellos que han sido grabados por otros artistas, claro como siempre van los que a este multitudinario consejo de asesores de Cromañón nos cuachalangan, pues si quisiéramos hacer una recopilación de todos no sería suficiente todo el periódico.

Los Muppets

• Los Muppets siempre en la jugada, grabaron varias canciones de los Beatles con su muy festivo estilo. De hecho, hubo intentos de llevarlos al programa, pero cuestiones de logística y presupuesto no lo permitieron. Algunas de las canciones que grabaron de ellos (en total fueron 23), son “Blackbird”, “Octopus’s garden”, “Lucy in the sky with diamonds” y “All together now”, acompañados con Harry Smith. “One two three four, can I have a little more. Five six seven eight nine ten. I love you. A B C D, can I bring my friend to tea. E F G H I J, I love you”.

Banda Plástica de Tepetlixpa del Estado de México y su "Adiós a los Beatles"

• “Adiós a los beatles” es un disco de la Banda Plástica de Tepetlixpa del Estado de México, dirigida por Andrés Ortíz. Vio la luz en 1971 y según la leyenda los Beatles llegaron a Oaxaca a conocer a María Sabina y de regreso pararon a comer (mole, pulque y nopales) en Tepetlixpa. En honor a tan grato suceso es que se grabó poco después el disco con 10 temas de ellos, pero con el estilo de banda tradicional. Su interpretación de canciones como “All you need is love”, “Let it be”, “Yesterday “o “A hard days night” no tienen desperdicio.

"Here comes... el son", con músicos cubanos

• Con todo el sabor que sólo los músicos cubanos pueden tener se publicó en el 2000 “Here comes… el son”. 16 rolitas de los Beatles interpretadas por algunos de los mejores músicos cubanos, todas con mucho sabor y ritmos como el son, el guaguancó, la salsa y el chachachá. Algunos de los artistas que participan en el disco son Jorge Rojas, Ramón Veloz y Augusto Enríquez. Destacan canciones como “We can work it out”, “Lucy in the sky with diamonds” y “Hey Hude”. “Hey, Jude, don’t make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better”.

April Wine y “Powerplay”

• El grupo de rock canadiense April Wine lanzó como sencillo de su disco “Powerplay”, de 1982, su versión a la canción, no tan conocida de los Beatles, “Tell me why?”, que fue grabada por los Beatles en 1964 en su disco de larga duración “A hard days night”. Fue escrita por Lennon, pero acreditada a él junto a McCartney. Los Beach Boys también hicieron una versión de esta rolita, pero creo que la de April Wine les quedó bastante decente. “Well, I gave you everything I had.But you left me sitting on my own. Did you have to leave me, oh, so bad? All I do is hang my head and moan”.

Mariachillout

• Con el nombre de “The Beatles” apareció un disco interpretado por el Mariachillout, un proyecto nacido en 2007, en el que participan mariachis anónimos con versiones en estilo de un mariachi de las canciones de los Beatles. Han editado ya dos discos más con canciones del cuarteto de Liverpool y otros más versionando a grandes grupos como Queen o Abba. “Penny Lane” es una buena muestra de lo que son capaces de hacer estos mariacheros. “In Penny Lane, there is a barber showing photographs. Of every head he’s had the pleasure to know. And all the people that come and go. Stop and say hello”.

Ukelele Theatre, "The Beatles Sessions"

• Desde Birmingham, Inglaterra nos llegan los de Ukulele Theatre con su disco “The Beatles sessions”. Cinco músicos con grandes armonías vocales acompañadas principalmente con el ukulele, instrumento de cuerdas jamaiquino y algunos instrumentos de percusión. El disco es del 2014 e incluye 12 canciones como “Here comes the sun”, “Please, please me”, “Eleonor Rigby” y “All you need is love”. “There’s nothing you can do that can’t be done. Nothing you can sing that can’t be sung. Nothing you can say, but you can learn. How to play the game, it’s easy”.

I Meteors, disco "Beatlesmania"

• Una muestra más de la influencia que han tenido los Beatles en todo el mundo, la encontramos con el grupo italiano I Meteors que grabó dos discos, uno en 1964 y otro en 1965 llamados ambos dos “Beatlesmania”, doce canciones por disco de los Beatles cantadas en italiano. Algunas de las canciones que componen este material son “Twist and shout”, “Boys”, “She loves you”, “I want to be your man” y “She love you”.

Los Buitres

• “Los Buitres” es el nombre del disco en el que el grupo venezolano de Los Buitres, formado para hacer un grupo de rock revival de los sesenta, hace un homenaje al cuarteto de Liverpool cantando sus canciones en español. Es del año 1989 y en él no se limitan a composiciones del cuarteto, sino que incluyen algunas rolitas que eran de otros artistas y que los Beatles interpretaron en algún momento de su carrera musical. El disco elepé está integrado por 12 canciones entre ellas “Ámame”, “Un hombre de ninguna parte”, “Tú me quieres manejar y “Quiero tomar tu mano”. “Óyela, está sonando. Nuestra canción de amor. Y mientras, más la canto, más te deseo amar, más te deseo amar, más te deseo amar”.

• Otro ejemplo de lo que ha trascendido las fronteras la música de los Beatles es el disco de 1994 de nombre “The Beatles forever”, que el actor y cantante ruso Valery Pankov, acompañado de cinco buenos músicos, grabó con versiones en su idioma natal, o sea el ruso, de algunas canciones de los Beatles. La verdad es que suena un poco raro escuchar las canciones tan populares en un idioma que no es completamente ajeno.

FRASE

“Aquí viene el Sol, aquí viene el Sol y digo que todo estará bien”.

DATO

