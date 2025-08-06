Música con causa: recital de cello y piano a beneficio de niños con discapacidad visual

La Sala Consuelo Velázquez de PALCCO será sede de un concierto único: el Recital para cello y piano con el cellista Ángel Hernández y el pianista Jorge Oscar González.

Una noche de música excepcional en la que todo lo recaudado será a beneficio de la Escuela Hellen Keller, dedicada a la educación de niños con discapacidad visual.

Cellista Ángel Hernández

El programa incluye obras maestras de Franz Schubert, Frédéric Chopin, Max Bruch y Astor Piazzolla, prometiendo un recorrido musical que va de la emotividad a la pasión y la energía.

Ángel Hernández es reconocido internacionalmente, con participaciones en escenarios como el Carnegie Hall y elogios por su “sonido más hermoso” en el violonchelo, según Giovanni Gnocchi, profesor de Mozarteum de Salzburgo.

Además de haber trabajado con grandes referencias de la música como Gary Hoffmann, Phillipe Muller, Johannes Mosser, Colin Carr, Emmanuelle Bertrand, Andrew Mark, Doo-min Kim, y tocado en escenarios de América, Europa y Asia.

Jorge Oscar González, titulado con Mención Honorífica de la Universidad Veracruzana, aporta su maestría como pianista colaborador en importantes festivales, como el II Encuentro Internacional de Música celebrado en Cieza, Murcia, España y el International Summer Opera of Morelia en 2022.

Pianista Jorge Oscar González

Asistir a este concierto es una oportunidad para disfrutar de música de alta calidad y contribuir directamente a la labor de la Escuela Hellen Keller, que por más de 30 años ha brindado atención y educación integral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual con programas académicos adaptados, talleres de desarrollo personal, apoyo terapéutico y capacitación en habilidades para la vida independiente.

PARA SABER

Este Recital con causa de cello y piano se llevará a cabo el viernes 8 de agosto a las 21:00 hrs, en la Sala Consuelo Velázquez de PALCCO, ubicado en Zona Real, Av. Central Guillermo González Camarena 375, Residencial Poniente, Zapopan.

Boletos en taquillas del teatro con un costo de $350

En web: palcco.com y Boletomóvil