Tributo a Rush, el camino a la perfección

Rush Monterrey Tribute presenta uno de los espectáculos más fieles a la banda original Rush, con una producción completa de primer nivel y virtuosos músicos que entregarán a los dedicados fans una experiencia inolvidable: Alex Figueroa (batería), Teo González (bajo), Claudio Rangel (teclado), Fernando Velazco (guitarra) y Óscar Rodríguez (voz).

Es una banda con más de 20 años en la escena del rock progresivo en México, el mejor tributo a Rush hecho en nuestro país y toda Latinoamérica, ejecutará canciones emblemáticas del grupo canadiense que logrará un resultado apasionante para todos los asistentes, en el escenario veremos cada objeto representativo de esta banda canadiense añadiendo hasta los instrumentos que son esenciales dentro de ella, la cita es el 9 de agosto, a las 21:00 hrs, en el Teatro Diana.

Entrevista con Fernando Velazco – Guitarra

—Rush Monterey Tributo, ya con 20 años de trayectoria, ¿crees que se han abierto espacios más grandes (en la escena musical)?, porque no es lo mismo hacer un tributo que hacer cóvers.

—Claro, sí, nosotros tenemos 25 años, el proyecto tiene 25 años tocando, yo tengo con ellos 5 años aproximadamente, de conocerlos, tengo como 15, pero durante todo ese tiempo el tributo ha ido creciendo, ha ido evolucionando a un grado de tocar en un bar pequeño, a tocar en menús de este tamaño, y todo ha sido con base al trabajo y a la dedicación, y a la inversión que hemos hecho todos, en especial Alex, el líder del proyecto, el bajista, muy agradecido siempre con las oportunidades que se nos brindan y listos para hacer un gran espectáculo, el 9 de agosto.

—¿Hay que ser fan de la banda para poder hacerle un tributo?

—Mira, hay muchos músicos que son sesionistas, músicos muy buenos técnicamente, estudiados y todo, yo te diría que preferentemente sí, porque cuando eres fan notas cosas que cuando no lo eres, no vas a anotar ciertos detallitos, ciertas notitas ciertas orquestaciones, o sea cuando uno es fan y que está escuchando constantemente la canción la tocas mejor y cuando no lo es nada más por sacarla va a ser muy robótico, sin alma, muy vacío, aun teniendo todos los recursos, toda la técnica, la teoría posible; yo prefiero tener en mis filas gente que le guste, ese es el primer requisito y, obviamente, los recursos para poder ejecutarlas, que conozca la banda porque alguien que viene de cero va a batallar mucho, el proceso va a ser más largo.

—Acabas de decir algo muy importante, meterle alma los motiva, al cerrar los ojos y oír una canción, viajar con esa canción.

—Claro, tocar música es con el alma y hay muchas personas muy técnicas, existen personas que pueden tocar mil notas por segundo, pero si no le imprime esa alma y si no le imprime esa chispa o ese ataque, ese toque, que debe de tener, pues a veces de poco sirve.

—¿Qué ha sido lo más difícil para ti al haberte integrado a este tributo?

—Fíjate que yo ya tenía un tributo a Rush antes de entrar con ellos, yo los conozco de hecho por ese tributo; yo me integro porque tuvo un problema de salud del ex-bajista, y el mayor reto que tuve cuando me integré con ellos fue que tenía que tocar en dos semanas, tuve un reto complicado, me exigió ese tributo, me exigió responsabilidad con ellos, no solamente como músicos, también como mis amigos, el mayor reto fue aprenderme las canciones, pero todo salió muy bien.

—En los tributos es muy común ver generaciones, al abuelo, al papá, al hijo. ¿Cuál ha sido la mejor anécdota?

—Nos ha tocado de todo, gente que nos viene a ver de Estados Unidos, de Canadá, esta gente que viene exclusivamente a vernos, eso nos motiva mucho a que, probablemente en un futuro, esto se internacionalice y eso se agradece.

—Hay que decirle a la gente que no nada más es la música, también este tributo porque manejan el escenario y las luces de una manera espectacular.

—Así es, nuestra producción son los mismos que montan Pal Norte, este famoso festival que está aquí en Monterey, pues muchos son los mismos que montan el escenario, la mejor gente posible para poder montar este show, por suerte tenemos a muchos de ellos; también tenemos a Michael Mosbach, que fue el encargado de seguridad Neil Peart, él está también en el equipo con nosotros, así se han ido integrando elementos esenciales ya para el tributo y esperamos que así siga por muchos años con nuevas cosas.

—¿Cuánto dura el show de Rush Monterrey Tribute?

—El show está durando aproximadamente unas dos horas y media, dos horas cuarenta y cinco ya con el descanso.

—¿Ya habías venido a Guadalajara?

—Sí, me gusta mucho ir al mercado al de San Juan (de Dios), yo soy de la ciudad de Monterrey, no hay un mercado como San Juan por acá, que podría decirse parecido, entonces me gusta mucho ir a visitar y la ciudad es un lugar que me gusta mucho, siento muy buena vibra por allá, me gustaría visitar Tequila; aparte de que mi familia es original de Hidalgo, Jalisco, me gusta mucho ir a visitar, sí tengo una conexión con Jalisco fuerte.

—Fernando, ¿algo más para la gente que se va a lanzar al Teatro Diana?

—Agradecer siempre a la gente que nos ha estado apoyando ahí en Guadalajara, esperen lo que sería probablemente el mejor concierto que vayamos a dar allá, es un concierto completamente familiar, es un espectáculo que nos gustaría que disfrutaran con toda la familia; lleven a sus niños y si vemos niños ahí en el lugar, esos niños se van con baquetas, se van con púas, se van con playeras, es incitar también a las nuevas generaciones a que no solamente tocan rock, sino muchos otros géneros y los incitemos a levantar un instrumento en vez de un iPad.

Definitivamente, hay que estar pegado a un instrumento y tocar música, que estar pegado a las redes sociales, nos vemos 09 de agosto, a las 21:00 hrs, Teatro Diana.