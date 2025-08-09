Anuncia Pablo Lemus, Gobernador de Estado, apoyos económicos para Orquesta Sinfónica ECOS Jalisco

Como parte del impulso a la música, las artes y la cultura como motor de desarrollo social en todo Jalisco, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, acudió a un ensayo de la Orquesta Sinfónica ECOS Jalisco (OSEJ).

Las orquestas son proyectos que tienen continuidad en la administración que encabeza el Gobernador, como parte del programa ECOS, Música para la Paz.

En esta visita, Pablo Lemus, anunció que se entregarán 64 apoyos económicos a padres, madres o tutores para viáticos, uniformes y mantenimiento de sus instrumentos; la inversión es de 600 mil pesos.

“Todas tenemos esta misma vocación de impulsar la cultura y los nuevos talentos. Hemos dedicado ya mayor presupuesto para la compra de uniformes, compra de instrumentos musicales y apoyos también para ustedes”, puntualizó Lemus Navarro.

En la OSEJ participan integrantes de Ahualulco de Mercado, Autlán de Navarro, Guadalajara, Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Tlajomulco, Tonalá, Yahualica de González Gallo, Zacoalco de Torres y Zapopan.

El evento, celebrado en el Salón Versalles del Edificio Arroniz en Guadalajara, contó con la presencia de autoridades estatales, municipales y las niñas, niños y adolescentes que integran la agrupación.

Lemus Navarro destacó el papel transformador de la música y su meta de impulsar a estos talentos, así como extender el programa ECOS, Música para la Paz, que actualmente tiene presencia en 43 municipios, a todo el estado.

“Tenemos 50 módulos trabajando, lo queremos duplicar y llevar a 100 módulos. Es muy probable que muchas y muchos de ustedes vayan a ser los próximos (…) Después pasar a la Orquesta Juvenil, que ya también la tenemos en Jalisco, después pasar a la Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco, y después ustedes puedan ser parte de orquestas de todo el mundo”, dijo Lemus Navarro.

La OSEJ está conformada por talentos de entre ocho y 18 años, provenientes de 12 núcleos ECOS de 11 municipios, lo que representa un esfuerzo inédito para consolidar una orquesta infantil de alto nivel en el estado.

Bajo la dirección provisional de Yalissa Cruz Espino, la agrupación prepara un repertorio que incluyó obras como Finlandia, de Jean Sibelius, y Danzón #2 del compositor mexicano Arturo Márquez, las cuales fueron interpretadas en el ensayo.

Pablo Lemus felicitó a la orquesta que interpretó las piezas musicales con una gran calidad y profesionalismo que emocionó a las y los presentes.

Ratificó que apostar por la música y las artes es apostar por hacer un cambio social de raíz. Ejemplo de esto, refirió, fue el Centro Cultural Constitución, consolidado cuando encabezó la Alcaldía de Zapopan, en donde los índices de violencia y las problemáticas sociales se redujeron.

“Sigamos tocando en armonía, al estilo Jalisco”, expresó el Gobernador.

Las y los jóvenes, seleccionados por su compromiso y habilidad, reciben clases los sábados en la sede de la Secretaría de Cultura, con acompañamiento de músicos profesionales.

La OSEJ es parte de la expansión del programa ECOS, que este año sumó nueve núcleos —incluyendo dos núcleos especializados en mariachi—, alcanzando 50 sedes en 43 municipios y beneficiando a más de 2 mil estudiantes. Con una inversión anual de 26.5 millones de pesos, el programa se consolida como uno de los más importantes en formación musical gratuita del país.

La orquesta, que inició ensayos el 5 de julio, prepara su debut oficial para el 18 de octubre en el Foro de Arte y Cultura, y el segundo concierto es el 4 de diciembre en el Teatro Alarife Martín Casillas.

La Secretaría de Cultura reconoció a las y los Presidentes Municipales y Directores de Cultura de los 11 municipios que conforman la OSEJ por el apoyo en transporte a las niñas, niños y adolescentes para tomar parte de los ensayos cada sábado.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora de Desarrollo Social, y Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura, acompañaron el recorrido, que incluyó un diálogo con las y los niños.

También estuvieron presentes Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara; José Bladimir Arreola Álvarez, Presidente Municipal de Ahualulco de Mercado; Gustavo Salvador Robles Martínez, Presidente Municipal de Autlán de Navarro; César Molina Sahagún, Presidente Municipal de Jamay; y Arturo Israel Ascencio Gómez, Presidente Municipal de Poncitlán.