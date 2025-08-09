Es tiempo de Chiles en Nogada

Es temporada de Chiles en Nogada en México, durante los meses de agosto y septiembre las cocinas de mercados y de restaurantes añaden a su menú este popular platillo tricolor que, además, coincide con las fiestas patrias.

Chile en Nogada Bruna

Y desde hace seis años, Óscar Garza, el chef ejecutivo de los emblemáticos restaurantes Bruna y Octo, trabaja de la mano con productores de la zona de San Andrés Calpan, Puebla, para lograr la extraordinaria proveeduría de los chiles poblanos criollos, al igual que de la pera lechera, la manzana panochera, el durazno criollo, frutas indispensables para el relleno.

Así como dos de los ingredientes esenciales para este platillo: la nuez de Castilla y la granada, que son el toque final de esta consagrada receta.

Chiles en Nogada

El resultado, una versión que respeta los ingredientes endémicos, los cuales viajan, semana por semana, desde Calpan para tenerlos listos y presentar un chile poblano relleno con carne de res y cerdo, durazno criollo, pera lechera y manzana panochera, sobre la clásica salsa nogada hecha con nuez de Castilla, jerez y queso de cabra; coronado con perejil, nuez y granada.

“Acercar con respeto a nuestros comensales los ingredientes más auténticos es parte de nuestra visión, y seguir este trabajo colaborativo con productores como Gilberto Benito y el Colectivo Tlallyoloth”, menciona Óscar Garza.

Chile en Nogada Octo

Al espectacular Chile en Nogada en la presentación clásica de Bruna (en tonos verde, blanco y colorado), se le suma la exquisita y original versión de Octo, restaurante con una carta centrada en la comida del mar; su Chile en Nogada se encuentra cubierto de una masa hojaldrada y horneada, con los ingredientes clásicos pero relleno de camarón y pulpo.

Postre, chile poblano y jericalla, en Bruna y Octo

Estos platillos se complementan con el peculiar postre que consiste en un chile poblano, más pequeño que los anteriores, bruleado (o caramelizado) relleno de jericalla, que juega con el picor y lo dulce, acompañado de compota de frutos de Calpan y helado de nogada.

BRUNA

Lerdo de Tejada 2418, Col. Lafayette GDL.

200.309.04 / 33.1804.8051

Instagram: bruna_mx

Facebook: Bruna

OCTO

Lerdo de Tejada 2420, Col. Lafayette GDL.

332 339 3908 / 332 339 3913

333 316 0906

Instagram: octo_mx

Facebook: Octo Restaurante