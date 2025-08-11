Agenda cultural en Jalisco: música, teatro, poesía y cine del 11 al 21 de agosto

La Secretaría de Cultura de Jalisco invita al público a disfrutar de una variada programación cultural durante la semana, con actividades gratuitas y de pago que incluyen conciertos, teatro, poesía y cine en distintos municipios del estado.

Agenda cultural (Cortesía)

Música y poesía

Orquesta Típica de Jalisco Jueves 14 de agosto, 18:00 h – Biblioteca Pública Juan José Arreola, Tlaquepaque. Entrada libre.

– Biblioteca Pública Juan José Arreola, Tlaquepaque. Entrada libre. Concierto con Carlos López (barítono) y Emanuel Espinosa (piano) Canciones con textos de Federico García Lorca y obras de autores mexicanos. Martes 19 de agosto, 19:30 h – Ex Convento del Carmen, Guadalajara. Entrada libre.

Canciones con textos de Federico García Lorca y obras de autores mexicanos. – Ex Convento del Carmen, Guadalajara. Entrada libre. Poesía wixárika y náhuatl con Aitsarika Angélica Ortiz, Gabriel Pacheco y Zeferino del Ángel Santiago. Miércoles 13 de agosto, 19:30 h – Ágora del Ex Convento del Carmen, Guadalajara. Entrada libre.

con Aitsarika Angélica Ortiz, Gabriel Pacheco y Zeferino del Ángel Santiago. – Ágora del Ex Convento del Carmen, Guadalajara. Entrada libre. Raíces mediterráneas y españolas – D´rumbaos Gypsy Collective Domingo 17 de agosto, 12:00 h – Edificio Arroniz, Guadalajara. Entrada libre.

Teatro

Halley – Obra donde las vidas de los personajes se cruzan ante la incertidumbre de un posible fin del mundo. Jueves 14, 21 y 28 de agosto, 20:00 h – Teatro María Teresa, Guadalajara. Preventa $220. Informes: 33 1287 9814.

– Obra donde las vidas de los personajes se cruzan ante la incertidumbre de un posible fin del mundo. – Teatro María Teresa, Guadalajara. Preventa $220. Informes: 33 1287 9814. Un extraño paquete – Unipersonal de clown sobre las peripecias de un repartidor. Domingo 17 de agosto, 13:00 h – Teatro Alarife Martín Casillas, Guadalajara. Entrada general $150 en www.voyalteatro.com.

Cine y actividades infantiles

Senderos de lectura – Cuentacuentos y taller infantil. Lunes 11 de agosto, 11:00 h, 15:00 h y 17:00 h – Centro de Formación Lectora de Ocotlán. Entrada libre.

– Cuentacuentos y taller infantil. – Centro de Formación Lectora de Ocotlán. Entrada libre. Cortos en lenguas indígenas – Proyección de cortometrajes animados. Miércoles 13 de agosto, 19:30 h – Ex Convento del Carmen, Guadalajara. Entrada libre.

– Proyección de cortometrajes animados. – Ex Convento del Carmen, Guadalajara. Entrada libre. Ciclo de cine documental – Piedra ausente. Miércoles 13 de agosto, 18:00 h – Centro para las Artes José Rolón, Zapotlán el Grande. Entrada libre.

Con esta agenda, Jalisco ofrece una amplia gama de actividades para todos los gustos, fomentando el acceso a la cultura y el encuentro entre artistas y público.