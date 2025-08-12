Llega la tercera edición del Festival Viñeta

El Festival Viñeta del cómic, animación, videojuegos y juegos de mesa cumple su tercera edición en octubre con la presencia de más de 30 editores, narradores gráficos, animadores, diseñadores de videojuegos y juegos de mesa alrededor del mundo geek.

La fiesta de la narrativa gráfica tapatía cambia de fecha de agosto a octubre por motivos ajenos a los organizadores, pero se concentra ya en ofrecer un excelente programa para acercar a creadores gráficos y apasionados del cómic, la animación y otras formas de expresión de la narrativa gráfica.

Festival Viñeta del cómic, animación, videojuegos y juegos de mesa

Esta es una iniciativa en corresponsabilidad con Academia Brújula Comics, Red Tatewari y la Dirección de Cultura de Guadalajara, con apoyo de: Tintas Flexográficas Arter, Cámara Craft y Jalapeño Lab. Su edición 2024 se celebró en La Perla y en 2023 en Centro Cultural Colomos atrayendo a más de 20 mil visitantes en sus dos ediciones pasadas.

Viñeta es el festival que busca promocionar e incentivar el trabajo creativo de diseño y narración gráfica de Guadalajara, a través de talleres, charlas, dinámicas, proyección de cortometrajes, un torneo de videojuegos y la exposición de productos.

Viñeta contará en esta edición con un programa de actividades que incluye la presencia de creadores tan destacados como Lucas Marangón, artista oficial de Star Wars LATAM; contaremos con la presencia de Fósil Films, realizadores del cortometraje multipremiado “La carretera de los perros”; la artista local de reconocimiento internacional Eva Cabrera, el diseñador de videojuegos Oscar Aceves, entre otros creadores locales, nacionales e internacionales en un programa repleto desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Quienes asistan al Festival Viñeta podrán conocer y adquirir cómics, novelas gráficas, diseño, arte visual, stickers y otros productos nacidos de la imaginación de creadores locales.

