Con ritmos gitanos, D’rumbaos encenderá el Edificio Arroniz este domingo

El próximo domingo 17 de agosto, a las 12:00 horas, el Edificio Arroniz se llenará de acordes mediterráneos, palmas flamencas y zapateados con la presentación gratuita del grupo D’rumbaos Gipsy Collective, dentro del programa Domingos en el Arroniz de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

D’rumbaos encenderá el Edificio Arroniz este domingo (Cortesía)

La agrupación está conformada por los guitarristas Roger de Anda y Eduardo Salcido, el bajista Charlie Carlos y el percusionista Emilio Godoy. En esta ocasión contarán con la participación especial de la bailaora Diana León, reconocida por la fuerza y expresividad de su danza, capaz de conectar la tradición flamenca con el público contemporáneo.

Durante una hora, el escenario vibrará con un repertorio que fusiona rumba, bolero y flamenco, donde la improvisación y el diálogo musical son parte esencial. El recorrido sonoro iniciará con Noches de Barcelona e incluirá piezas como Djobi djoba, Quiero saber, Báilame, Entre dos aguas, Bamboleo, Pistolero, Toro y luna, Volare, Sevillana del adiós, Moorea y Mi estrella blanca.

Con esta presentación, la Secretaría de Cultura reafirma al Edificio Arroniz —ubicado en Zaragoza #224, colonia Centro de Guadalajara— como un espacio de encuentro dominical para las familias y amantes de la música en vivo, consolidando una programación diversa que ha reunido proyectos de teatro, música y ahora la energía del flamenco fusión.