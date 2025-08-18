Agenda cultural de Jalisco: 18 al 23 de agosto

El estado de Jalisco presenta durante esta semana una amplia programación cultural con actividades para todo público, que incluyen conciertos, cine, danza y talleres, todas con entrada libre.

Música

Serenata gratuita. Concierto a cargo de la Banda de Música del Estado de Jalisco. Teatro Alarife Martín Casillas. Miércoles 20 de agosto, 19:00 horas.

Martes musicales. Recital de Carlos López (barítono) y Emanuel Espinosa (piano), con canciones basadas en textos de Federico García Lorca y obras de autores mexicanos. Ex Convento del Carmen, Guadalajara. Martes 19 de agosto, 19:30 horas.

Miércoles literarios. Homenaje a Federico García Lorca con poemas musicalizados interpretados por Carlos López y acompañamiento de Emanuel Espinosa al piano. Ágora del Ex Convento del Carmen, Guadalajara. Miércoles 20 de agosto, 19:30 horas.

Cine

Cine rumbo al Ariel. Proyección de cintas nominadas a la 67ª edición de los Premios Ariel. Cine Cabañas, Guadalajara. Del 20 al 23 de agosto, funciones a las 17:00 y 19:00 horas.

Cine al estilo Jalisco. Proyección de la película La vieja escuela y charla con su director Alejandro Soltero. Edificio Arróniz, Guadalajara. Jueves 21 de agosto, 19:30 horas.

Danza

Entre zapateado y faldeo. Espectáculo de danza folclórica con narración histórica, a cargo de talento de la Escuela de Artes Jalisco. Escuela de Artes de Jalisco, Guadalajara. Viernes 22 de agosto, 18:30 horas.

Arte y talleres