Concluyen talleres de verano en bibliotecas de Jalisco con casi 400 mil asistentes

Con una participación de casi 400 mil niñas, niños y adolescentes a lo largo de cinco semanas, concluyó el pasado viernes el programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco en los 282 recintos que integran la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco.

Concluyó el programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca”

En esta edición 2025, el programa —que opera en los 125 municipios de la entidad— ofreció talleres de escritura creativa, poesía, narración fantástica y dinámicas familiares, reforzando su compromiso con el fomento a la lectura y la cultura de paz.

“Este año estamos muy contentos porque además de la programación de talleres habitual, logramos llevar algunas bibliotecas de zona metropolitana y de municipios, eventos y espectáculos culturales de inauguración y de cierre. Entre ellos está la Biblioteca Central Estatal, la Biblioteca del Patio de Los Ángeles”, destacó Esmeralda Foncerrada Cosío, Jefa del Área de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura.

La clausura incluyó presentaciones artísticas en municipios como Tecolotlán, Arandas, Ciudad Guzmán y Jocotepec.

En la Biblioteca Central Estatal Prof. Ramón García Ruiz, los asistentes disfrutaron “El circo del gran boxeador”, obra que combinó artes circenses y un toque de humor.

Del 14 de julio al 15 de agosto, las bibliotecas públicas del estado albergaron talleres como “Huateque de palabras”, donde las y los menores exploraron la escritura creativa; “Piquín de versos y sones”, que acercó a adolescentes a la poesía mexicana; y”Factor sorpresa", con dinámicas de investigación y manejo de emociones.

En “Sueños de tinta y papel”, las y los niños crearon diarios de sueños, mientras que “Retratos de familia” promovió la reflexión sobre los lazos afectivos entre jóvenes.

Además, los talleres de circo social —como malabares y equilibrismo— fomentaron el trabajo en equipo y la disciplina.

“Mis Vacaciones en la Biblioteca” se reafirmó como la iniciativa de infraestructura cultural con mayor alcance en Jalisco, gracias al trabajo en conjunto de bibliotecarios, padres y madres de familia así como el voluntariado.