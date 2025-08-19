Canciones cantadas por varios artistas

De repente algunos artistas, pueden ser de varios géneros musicales, se juntan para grabar una canción que puede ser por alguna causa social, por apoyar algún personaje, una ciudad o por puro placer. En este Cromañón enumeramos algunas de esas canciones.

"We are the world"

• “We are the world” o en español “Somos el mundo”, de 1985, es quizás la más recordada de este tipo de canciones. Escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, producida por Quincy Jones y grabada por un grupo de artistas estadounidenses el 28 de enero de ese año con el propósito de obtener donativos para una campaña que buscaba acabar con la hambruna que se vivía en Etiopía. El colectivo se llamó Usa for Africa. Algunos de los participantes son Paul Simon, Kenny Rogers, Michael Jackson, Kim Carnes, Bob Dylan y Tina Turner. “We are the world, we are the children. We are the ones who make a brighter day, so let’s start giving”.

Víctor Manuel

• Escrita por Sergio Bravo y Jaime de Aguirre, la canción “Vamos Chile” se grabó en 1990 en el disco llamado “Voces sin fronteras Vol 2”. Con la participación de artistas españoles y chilenos. Existe un disco anterior de 1987 llamado “Voces sin fronteras” que grabaron artistas chilenos y argentino con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II a Chile. Una muestra de apoyo a los chilenos que venían de salir de la dictadura pinochetista. “Cómo estarán tus calles,Santiago del Nuevo Extremo, quise caminarlas, me cerraron tus fronteras”.

“Cualquier tiempo pasado fue peor”

• “Cualquier tiempo pasado fue peor” es una interesante canción de Joaquín Sabina que se estrenó en 1986 en un programa especial de RTVE (radio televisión española) por la nochevieja de ese año. Sabina se hace acompañar por Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Rosa León y Amaya y cada uno canta una estrofa en la que se hacen referencias a su carrera musical. Una reflexión para enfocarnos en el futuro más próximo que puede ser mejor que el pasado y el presente. “Sacude el polvo de tu corazón, no esperes a que den las doce. Cualquier tiempo pasado fue peor, más viejos éramos entonces”.

"Días de amar"

• Una canción llena de esperanza y una de las primeras letras ecologistas en español, se llama “Días de amar” del dúo Guardabarranco (Salvador y Katia Cardenal) cumplió en el 2016 treinta años de haber sido grabada y por ese motivo 60 artistas nicaragüenses se unieron para volverla a grabar como video. Son más de 30 los artistas participantes, entre ellos están los hermanos Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy. “Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Vienen ya ríos con aguas sin envenenar, agua que beben los que tienen sed igual que usted”.

Leon Gieco, "Solo le pido a Dios"

• Esta canción ha sido interpretada por diferentes artista desde que se lanzó al aire en el año de 1978 se llama “Sólo le pido a Dios” y es de León Gieco. En este 2020 los integrantes de destino San Javier invitaron a varios artistas argentinos, Nahuel Pennisi, Patricia Sosa, Los Tekis, el Chaqueño Palavecino y el autor León Gieco, a hacer una nueva versión de ella y regalarla a las personas a través de las redes sociales. “Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente. Que la reseca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente”.

• Una hermosa canción del chileno Jorge González, quien tiene una importante carrera como solista y formó parte del grupo Los Prisioneros, es “Fe” que fue lanzada como sencillo en 1993, convirtiéndose en un gran éxito. En el 2015 la volvió a grabar y presentar, esta vez acompañado de grandes artistas de la escena musical chilena, en un concierto celebrado en el Movistar Arena en un concierto homenaje en su honor. Algunos de quienes participaron son Manuel García, Claudio Parra, Javiera Mena y Pedropiedra. “Escúchame una vez, lo que voy a contar. Sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez, no, no, no. No voy a pedir amor. Te ves feliz y me gusta que seas feliz”.

• Gracias al movimiento llamado “Playing for change”, que busca unir a la gente con la música, 75 músicos cubanos, que viven algunos fuera de la isla, dieron nueva vida en el 2016 a “Guantanamera”, icónica canción cubana de la que no se sabe con exactitud su origen musical, aunque se le atribuye a José Fernández Díaz. La letra que más se conoce es la que le adapto Julián Orbon y se basa en los versos sencillos de José Martí. “Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma”.

"¡Viva la gente!"

• “Viva la gente” fue una muy exitosa canción del grupo formado por personas de muchas nacionalidades llamado de igual manera, que además es un programa de educación global para jóvenes que nacieron en los Estados Unidos, a finales de los sesentas y principios de los setentas. En el 2007 varios músicos, deportistas, políticos y artistas españoles, concretamente de Navarra, la volvieron a cantar con el fin de captar donantes para Cáritas de Pamplona y Tudela. “Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación. Habría menos gente difícil y más gente con corazón”.

• “Guadalajara” es una canción de 1937 que el señor Pepé Guizar le escribió a la Perla Tapatía y que se ha mantenido vigente hasta nuestros días como símbolo de identidad para la ciudad. La primera en grabarla fue Lucha Reyes. En el 2016 se lanzó el proyecto marca ciudad de Guadalajara para promover las cosas y valores positivos de la ciudad y se presentó una nueva versión de esta pieza musical en la que participaron varios artistas mexicanos. “Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana”.

• En 1975 salió a la luz una de las más representativas y nostálgicas canciones de Alfredo Zitarrosa de nombre “Adagio a mi país”. En el año 2020 y desde el confinamiento, o sea cada quien desde su casa, 19 artistas uruguayos, entre ellos Alejandro Balbis, Emiliano Brancciari, Maia Castro y Fede Lima, participaron en una nueva grabación de este clásico. “En mi país, que tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará, desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña, labrando su verde solar. En mi país que tristeza, la pobreza y el rencor”.

FRASE

“Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos”, Ken Blanchard.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 19:30 a las 21:00 hrs por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine. Además tenemos la repetición, también el jueves, pero a partir de las 21:10 hrs.