Jalisco busca impulsar talento joven con la séptima edición del Festival de Cortometrajes Universitarios

Con el propósito de consolidar a Jalisco como un espacio de encuentro, formación y proyección para las nuevas generaciones de cineastas, del 3 al 7 de noviembre se celebrará la séptima edición del Festival de Cortometrajes Universitarios (FCU) en Ciudad Creativa Digital (CCD).

Lanzamiento de imagen oficial y adelanto del programa de la séptima edición del Festival de Cortometraje Universitario (FCU) (Cortesía)

Durante la presentación oficial se develó la imagen de este año, creada por el caricaturista Trino Camacho, inspirada en las caricaturas de Miguel Covarrubias sobre personajes de Nueva York. La ilustración, en tonos pasteles y con guiños a la era digital, representa los distintos roles de una producción cinematográfica: camarógrafo, sonidista, encargado de efectos especiales, director, actor y asistente de guion, todos alrededor de una mosca, símbolo central del festival.

El director de Industrias Creativas, Alfredo Aceves, destacó la relevancia del encuentro:

“Este festival ha impulsado sin duda el talento de muchos jóvenes que aspiran a ser grandes cineastas, y estoy seguro que lo lograrán. Jalisco hoy ya es epicentro de producción audiovisual y seguirá siéndolo”.

Por su parte, Andrés Díaz, director del FCU, adelantó parte de la programación: una master class con Michelle Couttolenc, ganadora del Oscar; un conversatorio con los actores Alberto Estrella y Marco Treviño sobre “crecer de los errores”; además de una clase magistral con Armando Casas, presidente de la AMMAC.

En su intervención, Trino expresó su entusiasmo por colaborar nuevamente con el festival y reconoció la importancia de concentrar todas las actividades en un solo espacio:

“Me parece muy valioso que el festival concentre sus actividades en Ciudad Creativa Digital. Reconozco también el trabajo de Guillermo del Toro, un verdadero semillero de talento en la industria audiovisual de Jalisco”.

Asimismo, Alejandro Tavares, director de Filma Jalisco, celebró la colaboración de Trino y subrayó la importancia del encuentro para los estudiantes de cine y artes audiovisuales:

“El festival es un foro de expresión y aprendizaje invaluable. Desde Filma Jalisco seguiremos apoyando estas iniciativas que tanto reconocimiento le han dado al estado”.

En esta edición 2025 podrán participar cortometrajes de ficción, documental, animación o experimental realizados por estudiantes universitarios. Los interesados deben registrarse a través del enlace forms.gle/LyryPTgUDXERqUFF9.