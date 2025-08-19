Jalisco es el invitado de honor en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín

Jalisco participará como invitado de honor en la 19ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que tendrá lugar del 12 al 21 de septiembre. La delegación cultural del estado estará integrada por más de 20 escritores, una selección de piezas cinematográficas y exposiciones de arte tradicional.

Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2025

En esta delegación conjuntan esfuerzos la Secretaría de Cultura de Jalisco, la Universidad de Guadalajara (Editorial Universitaria y Departamento de Imagen y Sonido), El Colegio de Jalisco, la Casa del Autor de Zapopan y Editoriales independientes como Impronta, Mantis, Arquitónica, Libros Invisibles, La Rueda Cartonera, entre otras.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, celebró la participación de Jalisco en este evento, que posicionará al estado como embajador cultural de México ante los más de 500 mil visitantes esperados.

“Tendremos más de 40 actividades, dos exposiciones fotográficas, un ciclo de cine, más de 20 escritores jaliscienses y una muestra gastronómica. En fin, es un programa muy rico, muy diverso”, celebró Blanco Calderón.

La designación reconoce el liderazgo cultural de Jalisco, que alberga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la más importante de Latinoamérica, siendo que la ciudad de Guadalajara fue nombrada Capital Mundial del Libro 2022 por UNESCO.

La Fiesta del Libro y la Cultura se realizará en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, de Medellín, Colombia, que cuenta con una extensión de 13.2 hectáreas. El Patio de las Azaleas servirá de sede de todas las actividades que llevará a cabo Jalisco a lo largo de diez días.

Durante el evento, el estado presentará a 22 escritores, ocho largometrajes y 13 cortometrajes filmados en Jalisco, además de exposiciones fotográficas y muestras gastronómicas.

Entre las presentaciones editoriales figuran Vals para lobos y pastor de Ernesto Lumbreras, Vestigios de un mundo por venir, una coedición de la Secretaría de Cultura de Jalisco y la editorial Festina, Sonidero gráfico de Andrea Ibáñez y Cumbia somos de la Editorial Universitaria.

La agenda cultural incluye momentos destacados como el homenaje a los 70 años de Pedro Páramo, la charla sobre los orígenes del mariachi con Cornelio García, y el taller de gráfica de la Casa del Autor de Zapopan.

Santiago Silva Jaramillo, Secretario de Cultura de Medellín, Colombia, mencionó que para esta edición de la Fiesta del Libro y la Cultura, es grato participar del centenario de la Universidad de Guadalajara y que también coincida la participación de Jalisco con la celebración del 70 aniversario de la publicación de Pedro Páramo.

“La Universidad de Guadalajara es referente fundamental para la academia regional y lo que significa además su participación directa en la organización de la Feria del Libro de Guadalajara. También la celebración de los 70 años de Pedro Páramo nos da una oportunidad también de una convivialización que conecta las tradiciones literarias de Colombia y de México”, dijo Silva Jaramillo en enlace virtual desde Medellín.

Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura, mencionó que en cada una de las charlas del programa de Jalisco habrá un diálogo entre especialistas mexicanos y colombianos, para garantizar una experiencia multicultural que enriquezca a todos los asistentes.

Indicó por ejemplo el caso de Ernesto Lumbreras, que ofrecerá una charla junto a Mauricio Echeverry, Doctor en Estudios Latinoamericanos, sobre la vigencia e impacto de Pedro Páramo en la literatura de habla hispana.

“Nos emociona contarles que Mónica Nepote presentará por primera vez su libro Vestigios de un mundo por venir en esta Fiesta del Libro y la Cultura. Mónica fue reconocida con el Premio Xavier Villaurrutia en 2024 y representa una de las voces fundamentales de la literatura contemporánea. Como sabrán, es una poeta prodigiosa orgullosamente jalisciense”, destacó Ascencio Rubio.

También destaca la exposición “Ojos de Papel Volando”, una muestra fotográfica curada especialmente para la Fiesta del Libro de Medellín y para el pueblo de Antioquia, presentando 26 imágenes de autores jaliscienses que muestran la riqueza cultural, natural y de infraestructura de una de las regiones mejor desarrolladas y pujantes de México, para disfrute y mejor conocimiento del público en Avenida Carabobo, del Jardín Botánico.

Esta muestra fotográfica transporta al espectador a paisajes soñados de una geografía natural, cosmopolita y patrimonial al alcance de quienes desean conocer más de cerca los detalles de la vida cotidiana de Jalisco.

Con esta participación, Jalisco no solo celebra su herencia cultural, sino que teje puentes creativos que trascenderán el evento, estableciendo las bases para futuras colaboraciones entre las comunidades artísticas de ambos países.

En la conferencia de prensa estuvieron Sayri Karp, Directora de la Editorial Universitaria de la UdeG; y Beatriz Paola Cerda Campbell, Directora de Industrias Creativas de Zapopan.

PARA SABER

La cita está marcada del 12 al 21 de septiembre, en la que Medellín respirará aire jalisciense.

La programación completa se encuentra en la página web:

https://sc.jalisco.gob.mx/agenda/carteleras/programacion-de-jalisco-en-la-19-fiesta-del-libro-y-la-cultura-de-medellin-2025