“Ceguera Voluntaria” en el MUSA: Un desafío artístico

En el Museo de Arte (MUSA) de la Universidad de Guadalajara, inicia la residencia artística “Ceguera Voluntaria”, un espacio donde el arte y la creatividad se unen para abordar temas relevantes.

La artista Claudia Rodríguez utilizará la escultura y la instalación para visibilizar la crisis por desapariciones en México, un tema que requiere reflexión y conciencia.

Este programa permite a los visitantes interactuar con los artistas en diferentes etapas de su proceso creativo. Los espacios del museo se convierten en talleres donde los creadores trabajan en sus obras, y el público puede observar, dialogar y hasta colaborar. Es una oportunidad única para ver el arte en acción y conectarse con los artistas.

Claudia Rodríguez acepta el desafío de crear un conjunto de obras que no solo reflejen su visión artística, sino que también aborden un tema complejo y delicado. La residencia es un espacio para la experimentación y la innovación, donde la artista puede explorar nuevas formas de expresión y comunicación.

En esta edición del programa, Claudia Rodríguez se expresará con el lenguaje de la escultura y de la instalación para visibilizar la crisis por desapariciones en México.

Como un acto de confrontación para cuestionar la indiferencia, el olvido y la impunidad, sus piezas se convertirán en herramientas de memoria y de rebeldía contra el pacto de silencio y de complicidad que pesa sobre el caso del Rancho Izaguirre.

Las prendas y otros indicios representados serán un reflejo de la pérdida de identidad y del proceso de reducción a simples cifras que padecen todas las personas de las que se ha perdido su paradero.

Como culminación, el MUSA presentará en una exposición las piezas que se elaboraron durante la residencia. De este modo, el programa se convierte en una plataforma viva que articula la producción artística contemporánea con la misión educativa del museo y de la Universidad de Guadalajara.

Artista en residencia

Del 19 de agosto al 11 de octubre de 2025

Sala 7. Planta alta, MUSA

Nació en la Ciudad de México en 1966. Radica en Guadalajara desde 1972, es psicóloga y artista visual. Destaca por su compromiso con proyectos sociales y ambientales, utiliza el arte como herramienta de transformación y de denuncia.

De 2012 a 2015 gestionó y participó en el proyecto “REDES”, auspiciado por el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, para visibilizar la contaminación del río Santiago. El trabajo que desarrolló como parte de esta iniciativa ha sido presentado en la 24th International Sculpture Conference (Nueva Orleans); en la 26th International Sculpture Conference (Pittsburgh); en The Arts in Society Conference (Londres); en DIVERSEartLA de LA Art Show (Los Ángeles) y en el Encuentro Binacional (Mexicali). En 2019 participó en un congreso de paisajismo con “Bosque Rojo”, propuesta de land art y, entre 2021 y 2022, sus creaciones fueron incluidas dentro de la exposición itinerante “We are Commoners”, impulsada por Craftspace.

Es fundadora de Colectiva Hilos, grupo transdisciplinario que emplea soportes textiles para la denuncia social. Su proyecto “Sangre de mi sangre” ha tenido alcance nacional e internacional.

Ha realizado intervenciones urbanas y escultura pública en Jalisco, como “Rizo” que se ubica en la colonia Altamira de Zapopan. Sus piezas, además, forman parte de la colección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.