Festival de Hongos en Guadalajara: talleres, charlas y actividades gratuitas para toda la familia

Este fin de semana, la Explanada del Museo de Paleontología de Guadalajara será sede del Festival de Hongos Fungshion, un evento gratuito que busca acercar a niñas, niños y adultos al fascinante mundo fungi a través de talleres, charlas, proyecciones y actividades artísticas.

La cita es del 22 al 24 de agosto en Dr. Roberto Michel 520, colonia San Carlos, donde se espera la participación de especialistas, artesanos y colectivos que compartirán conocimientos sobre la importancia ecológica, cultural y medicinal de los hongos.

El programa incluye la conferencia inaugural “Aventura Fungi”, a cargo de la doctora Laura Guzmán Dávalos, reconocida investigadora en micología. Habrá también charlas sobre etnomicología, hongos comestibles, micoturismo y biodiversidad, así como talleres de cerámica, bordado, collage y exploración infantil. Además, se proyectará el documental Hongos junto a los Tlahuicas, de Alejandro Ramírez, y se contará con actividades musicales para cerrar la jornada.

Con más de 15 actividades programadas a lo largo de tres días, el Festival de Hongos promete ser una experiencia educativa y recreativa que combina ciencia, arte y naturaleza en un mismo espacio.

Para más información y el programa completo, se pueden consultar las redes sociales del Museo de Paleontología de Guadalajara.